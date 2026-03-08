Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Стало известно о проведении Путиным совещания по образованию
Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам образования и продолжит работу с регионами, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.
Также планируется проведение встречи Путина с членами Совета безопасности России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что встреча лидеров «пятерки» стран Совбеза ООН «пойдет на пользу».