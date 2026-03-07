Вучич заявил о неизбежной расплате Европы за отказ от российской нефти

Вучич: Европа заплатит «наивысшую цену» за отказ от нефти из России

Tекст: Вера Басилая

Страны Европы заплатят «наивысшую цену» за отказ от российской нефти, в то время как Азия и Африка смогут получать сырье из России, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА «Новости».

Выступая в субботу на презентации стратегии «Сербия 2030», Вучич подчеркнул: «Вот американцы ночью разрешили России экспорт нефти, и Индия это обеими руками ждет. Знаете, кто растерян в этой ситуации? Мы в Европе. Потому что опять заплатим наивысшую цену».

По словам сербского лидера, на фоне конфликта на Ближнем Востоке мировые цены на нефть резко выросли. В пятницу стоимость марки Brent впервые с сентября 2023 года превысила 94 доллара за баррель.

Сербское правительство тем временем обеспечило минимальное повышение цен на бензин и дизельное топливо, несмотря на рыночные колебания, чтобы защитить внутреннего потребителя. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович ранее пообещала создать к концу года резерв нефтепродуктов на 70 дней потребления и не допустить резких скачков цен на топливо в связи с происходящим энергетическим кризисом.

Венгрия и Сербия для обеспечения энергобезопасности решили ускорить строительство нефтепровода для соединения с системой «Дружба».

Министр финансов США Скотт Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против российской нефти из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек неизбежные просьбы европейских чиновников о возобновлении поставок энергоресурсов.

Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.