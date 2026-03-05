Набиуллина анонсировала запуск единого реестра банковских карт россиян

Набиуллина: Единый реестр банковских карт россиян запустят в 2027 году

Tекст: Валерия Городецкая

Набиуллина напомнила, что с 1 сентября этого года в стране начнет действовать ограничение на количество банковских карт, которые может оформить клиент в одном банке, передает РИА «Новости».

«С 1 сентября этого года должна будет заработать норма по ограничению количества карт в одном банке. А через год мы считаем, что единая система учета платежных карт будет создана и ее можно будет применять», – сообщила она.

Ранее национальный совет финансового рынка направил письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением смягчить планируемые ограничения по числу банковских карт для одного клиента.