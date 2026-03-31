Онлайн-полуфиналы «Лидеров России» выявили самые слаженные команды

Tекст: Елизавета Шишкова

В полуфиналах участвуют 719 команд, что составляет 3595 конкурсантов из разных сфер, включая государственное управление, промышленность, образование и технологический сектор. Все участники решают кейсы, моделирующие реальные управленческие ситуации, и демонстрируют командную работу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин подчеркнул, что главным фактором успеха команд является их слаженность. По его словам, задания создавались так, чтобы максимально воспроизводить реальные жизненные ситуации, требующие стратегического мышления, эрудиции и умения работать сообща.

Бетин отметил: «Работа команды состоит в том, чтобы сообща решать задачи, характерные для руководителей на разных управленческих позициях. Задания создавались таким образом, чтобы они моделировали реальные жизненные ситуации, учитывали современные вызовы, ограниченность ресурсов и времени, включали изменяющиеся условия и новые обстоятельства. Все так, как в реальной жизни».

Председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России», управляющий партнер АО «ЭКОПСИ» Павел Безручко рассказал, что задания полуфиналов разрабатывались с учетом равных условий для всех отраслей и рассчитаны на участников с высоким уровнем управленческого опыта. Он пояснил, что каждый полуфинал уникален: задания и чек-листы экспертов отличаются, что исключает возможность списывания и делает экспертизу максимально объективной. В подготовке принимали участие специалисты по управлению персоналом государственных структур и крупных коммерческих компаний.

Онлайн-испытания продлятся до мая 2026 года для разных категорий команд: сборных, корпоративных, государственных и команд одной организации. Впервые все полуфинальные испытания проходят полностью онлайн, что, по словам Безручко, требует от участников большей дисциплины, выносливости и быстрой адаптации, зато упрощает логистику и позволяет командам работать из разных городов и регионов.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года, и за это время на участие в нем было подано более одного миллиона заявок из всех регионов России и 150 стран мира. Более 650 участников конкурса были назначены на руководящие должности, отмечают организаторы.