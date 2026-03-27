Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Главком ВС Швеции Классон: Россия выигрывает от конфликта США с Ираном
Конфликт на Ближнем Востоке усилил финансовые возможности Москвы за счет растущей выручки от экспорта нефти, заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Классон.
Конфликт Израиля и США с Ираном помогает российской стороне финансировать спецоперацию за счет увеличения доходов от продажи нефти, заявил Классон изданию The Hill, передает РИА «Новости».
Классон отметил, что, по его наблюдениям, Россия уже адаптировала свою экономику к условиям военного времени. «Россияне уже перестроили свою экономику, сделав ее более эффективной в условиях военного времени, и тем самым увеличили свои производственные мощности», – сказал он.
По словам главкома, оборонно-промышленная база России не только стабилизировалась, но и укрепилась финансово. Он добавил, что в отличие от коллективного Запада Москва располагает высокими темпами производства вооружений и достаточными мощностями, а дополнительные вложения в эту систему создают для Украины новые проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после атаки США и Израиля на Иран Россия начала наращивать поставки нефти и продает сырье с наценкой. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о связи агрессии против Ирана и других стран с контролем поставок нефти и газа.