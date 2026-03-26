Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ, летевших в сторону Москвы
Силами ПВО уничтожены четыре дрона ВСУ, направлявшихся к Москве в ночь на четверг, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 2.46.
Через час Собянин сообщил о еще трех дронах, сбитых на пути к городу.
«Уничтожены ещё три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – добавил мэр.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Шереметьево после 22.00 стал принимать и выпускать рейсы по согласованию. К такому же режиму работы перешел аэропорт Внуково. Житель Подмосковья пострадал при пожаре из-за сбитого дрона ВСУ в ночь на четверг.