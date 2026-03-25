    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Премьер Дании подала в отставку после выборов
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 15:00 • Новости дня

    ЕК запустила программу поддержки военных стартапов

    ЕК выделила 115 млн евро на программу поддержки военных стартапов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия объявила о запуске новой программы AGILE с бюджетом 115 млн евро для поддержки малых и средних предприятий, разрабатывающих военные технологии.

    Еврокомиссия выделила 115 млн евро на запуск программы AGILE, направленной на поддержку малых и средних предприятий и стартапов, работающих в сфере военных технологий. Об этом объявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, представив инициативу на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает ТАСС.

    По словам Кубилюса, программа AGILE предназначена для финансирования проектов, связанных с разработкой передовых военных технологий и технологий двойного назначения, включая беспилотники, квантовые решения и искусственный интеллект.

    Гранты для участников составят от 1 до 5 млн евро, а решение о выделении средств будет приниматься в течение четырех месяцев. Кубилюс отметил, что подобные сроки являются рекордно быстрыми для европейской системы. Гранты смогут покрывать до 100% стоимости отобранных инновационных проектов, причем первые результаты Еврокомиссия ожидает получить уже в 2027 году.

    Также еврокомиссар привел сравнение с США: если на территории ЕС от 70% до 80% военных закупок приходится на крупные компании, то в США – только 40%. Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимо больше малых и средних предприятий для развития новых решений, а также внедрения гражданских технологий в военную сферу.

    Программа AGILE может быть расширена в рамках следующего бюджета ЕС на 2028–2034 годы, а страны Евросоюза смогут запускать свои собственные аналогичные инициативы на национальном уровне. Кубилюс заявил, что наиболее успешные стартапы в течение ближайших десяти лет могут стать основой для крупных европейских военных контрактов и программ.

    Ранее Еврокомиссия одобрила идею производства дронов в Румынии при условии участия украинского партнера. Все это напрямую связано с планом SAFE, который предусматривает заемные инвестиции на сумму 800 млрд евро для укрепления военного потенциала Евросоюза к 2030 году.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    25 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает одержимость и ненависть Европы по отношению к России.

    Фицо выступил с заявлением, в котором выразил недоумение по поводу антироссийских настроений в Европе, передает ТАСС.

    По его словам, он наблюдает одержимость и ненависть в отношении России, которую не может понять. Фицо подчеркнул, что в Евросоюзе сложились двойные стандарты, поскольку к действиям Израиля в секторе Газа применяется иной подход, несмотря на большие жертвы среди мирного населения, чем на Украине.

    Глава правительства заметил, что значительная часть стран ЕС поддерживает продолжение конфликта на Украине, и напомнил о крупной финансовой поддержке Киева. По его словам, Украина уже получила на поддержание войны 300 млрд евро, а планы предоставить еще 90 млрд евро вызывают у него непонимание. Он заявил: «300 миллиардов выброшены на ветер».

    Фицо также отметил, что остановка Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» – это проявление отношения ЕС к России. По его словам, утверждение о том, что Словакия, покупая российскую нефть, финансирует российскую военную машину, не соответствует действительности, так как доходы России от поставок составляют лишь 0,2% доходов от экспорта природного сырья.

    Премьер выразил мнение, что Россия «никогда не уйдет из Донбасса» и других регионов. Он подчеркнул, что мирное соглашение возможно только с учетом территориальных изменений и при согласии Киева, иначе война будет продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о нежелании быть частью безразличной к жизням россиян Западной Европы.

    Глава правительства раскритиковал европейских политиков за стремление продлить украинский конфликт любой ценой.

    Политик выразил мнение об использовании темы Украины для маскировки внутренних проблем Евросоюза.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    25 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Неизвестные выложили в Cеть разговор Politico и чиновника ЕС о Венгрии и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Частную беседу сотрудника Politico и представителя Евросоюза, касающуюся ситуации на Украине и в Венгрии, выложили в открытый доступ.

    Неизвестные перехватили телефонную беседу журналиста европейского издания Politico и неназванного представителя Евросоюза, обсуждавших темы, связанные с Венгрией и Украиной. Девятиминутная запись разговора, состоявшегося 3 марта, была загружена на YouTube 16 марта и набрала 5,1 тыс. прослушиваний, передает РИА «Новости».

    В сообщении редакции Politico отмечается, что издание начало проверку безопасности после того, как частный телефонный разговор между одним из его репортеров и чиновником ЕС был перехвачен.

    Руководство издания, в лице старшего исполнительного редактора Кейт Дэй и исполнительного вице-президента Кэрри Будофф Браун, проинформировало сотрудников по электронной почте, что проведенная внутренняя проверка не обнаружила признаков взлома устройств, сетей или систем СМИ.

    Также отмечается, что Politico не удалось выяснить, каким образом была получена запись и кто разместил ее на видеохостинге.

    Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе».

    Евросоюз ограничил участие Венгрии в переговорах из-за опасений утечки информации.

    24 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Фицо предостерег от сомнений в победе Орбана на выборах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал опасения относительно возможных попыток поставить под сомнение победу Виктора Орбана на выборах в Венгрии.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег от попыток на международном уровне поставить под сомнение возможную победу главы правительства Виктора Орбана на выборах в Венгрии, передает РИА «Новости». На пресс-конференции по итогам заседания правительства Фицо заявил: «Если Виктор Орбан выиграет выборы, думаю, что будет попытка на международном уровне поставить под сомнение эти выборы. Так я думаю. Хочу предостеречь от таких попыток».

    Он подчеркнул, что при существующем уровне контроля и наблюдения невозможно сфальсифицировать итоги голосования. Фицо выразил уверенность в прозрачности избирательного процесса и призвал международных партнеров воздержаться от давления и подозрений после выборов в Венгрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза невольно подыгрывают ему на национальных выборах.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае победы партии Орбана Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе». Также Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    24 марта 2026, 17:07 • Новости дня
    Фицо заявил о нежелании ЕК добиваться запуска «Дружбы» из-за ненависти к России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что Еврокомиссия не требует от Киева возобновить транзит нефти по «Дружбе» из-за антироссийских настроений.

    Европейская комиссия не оказывает давления на Владимира Зеленского по вопросу восстановления работы нефтепровода «Дружба», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции по итогам заседания правительства, передает ТАСС.

    «Я не вижу какого-то большого давления. Если бы реально они хотели, чтобы Зеленский опять открыл нефтепровод »Дружба«, было бы достаточно сказать одно предложение: "Владимир, золотой, родной, не получишь 90 миллиардов, пока не откроешь нефтепровод", но никто ему этого не скажет, потому что ненависть к России сильнее, чем здравый смысл», – отметил Фицо.

    Он подчеркнул, что не видит каких-то упорных попыток Еврокомиссии обеспечить восстановление работы нефтепровода «Дружба».

    Напомним, Киев в январе остановил транзит российской нефти через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, сославшись на повреждения трубопровода. Власти Словакии считают, что нефтепровод способен функционировать, а прекращение поставок нефти связано с политическим решением Киева и попыткой шантажа.

    Ранее Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам. Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области на Украине отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.


    25 марта 2026, 11:29 • Новости дня
    Стало известно о многочисленных неисправностях авианосца Gerald R. Ford после пожара

    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Jackson Adkins/U.S. Navy/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самый дорогой корабль ВМС США – американский авианосец USS Gerald R. Ford, на котором ранее произошел пожар, столкнулся с рядом проблем, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на оценку управления по испытаниям Пентагона.

    Самый дорогой корабль ВМС США – авианосец USS Gerald R. Ford, стоимостью 13,2 млрд долларов, столкнулся с рядом значительных проблем, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg и отчет управления по испытаниям Пентагона.

    Согласно оценкам экспертов, обнаруженные неполадки варьируются от серьезных до более привычных технических сложностей.

    Основные опасения касаются надежности ключевых систем авианосца: системы взлета и посадки самолетов, устойчивости к боевым повреждениям, а также работы лифтов для перевозки вооружения и боеприпасов. По словам представителей Пентагона, спустя девять лет после введения корабля в строй, у специалистов все еще недостаточно данных по результатам реальных испытаний, чтобы оценить «эксплуатационную пригодность» и «оперативную эффективность» кораблей класса Ford.

    Кроме того, неясно, насколько хорошо авианосец способен обнаруживать, отслеживать и перехватывать вражеские самолеты и ракеты. В марте на корабле, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана, произошел пожар. Представитель центрального штаба ВС Ирана Хатам аль-Анбия утверждал, что пожар был устроен американскими военными, чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец «Джеральд Р. Форд» пропустил плановый ремонт и обязательную инспекцию в 2025 году.

    Экипажу судна понадобилось более 30 часов для полной ликвидации недавнего возгорания на борту.

    Греческие СМИ выдвинули версию об умышленном поджоге корабля самими моряками ради возвращения домой.

    24 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Постпред России назвал преждевременными похороны ДНЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил, что несмотря на серьезный удар по ДНЯО со стороны США и Израиля, говорить о его «похоронах» пока рано.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана стали серьезным ударом по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет «Коммерсант».

    «Конечно, то, что сделали американцы и израильтяне, это мощнейший удар по договору, по режиму ядерного нераспространения», – заявил дипломат, подчеркнув, что «хоронить ДНЯО рано».

    Ульянов добавил, что вероятность нарушения режима нераспространения одним из участников ДНЯО невелика, однако подчеркнул, что подобное может случиться из-за действий США и Израиля. Он также отметил, что эти страны действуют вне рамок соглашения, что ставит под угрозу международную систему контроля над ядерным оружием.

    Напомним, договор о нераспространении ядерного оружия был принят резолюцией Генассамблеи ООН 12 июня 1968 года, подписан 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года. Сейчас его участниками являются 191 государство. Индия, Пакистан и Израиль договор не подписали, а КНДР вышла из него в 2003 году.

    Ранее во вторник Ульянов заявил, что последние высказывания президента Франции Макрона свидетельствуют о планах Парижа активно участвовать в гонке ядерных вооружений.

    Между тем, иранский посол в России подчеркнул, что его страна не собирается стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Турция и Эстония уже ведут открытую дискуссию о возможности создания своего ядерного оружия. Эксперты предупреждают, что в любой момент может начаться неконтролируемое расширение «ядерного клуба», что несет угрозу безопасности планеты.


    25 марта 2026, 07:56 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: ЕС отложил запрет на импорт нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз передумал рассматривать вариант полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщило издание L'AntiDiplomatico.

    Евросоюз отложил рассмотрение полного запрета на импорт нефти из России на фоне военной операции США и Израиля против Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на издание L'AntiDiplomatico. Первоначально планировалось принять соответствующее решение 15 апреля, однако теперь срок перенесён на неопределённое время.

    Причиной отсрочки стала напряжённость на Ближнем Востоке: Тегеран, реагируя на удары США и Израиля, временно ограничил проход судов через Ормузский пролив. Этот пролив играет ключевую роль в мировых поставках нефти. После событий цена нефти марки Brent выросла свыше 100 долларов за баррель, что вызвало беспокойство на энергетическом рынке Европы.

    По информации источника, законопроект о полном прекращении импорта российской нефти к концу 2027 года мог бы ещё сильнее дестабилизировать рынок. Аналитики отмечают, что европейские столицы не могут игнорировать столь высокий уровень цен и риски для энергетической безопасности.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен накануне сообщила, что точная дата публикации проекта запрета для ЕС пока неизвестна. Ожидается, что дальнейшие решения будут приниматься с учётом ситуации в регионе и на мировом рынке нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия исключила план обсуждения запрета импорта российской нефти из повестки заседания.

    Стоимость нефти марки Brent на фоне конфликта вокруг Ирана поднялась до 112 долларов за баррель.

    Япония для стабилизации поставок приняла решение о выпуске сырья из государственных резервов.

    25 марта 2026, 06:17 • Новости дня
    Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобождение поседения Песчаное в Харьковской области позволяет российским военным создавать буферную зону, обеспечивая дополнительную безопасность приграничных территорий, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «После освобождения Дегтярного наши военнослужащие продолжили выполнять задачи специальной военной операции, а именно формировать буферную зону в данном районе. Сейчас с освобождением населенного пункта Песчаное буферная зона начала приобретать свои очертания», – сказал он ТАСС.

    Марочко сообщил, что военные, продвинувшись от Волчанских Хуторов до Песчаного, создают достаточно протяженную буферную зону в районе.

    При этом освобождение Песчаного стало неожиданностью для боевиков ВСУ и открыло новый участок фронта. На нем, по мнению Марочко, ВСУ получат новую  проблему, которая осложнит ситуацию для противника в зоне спецоперации.

    Напомним, российские войска 24 марта освободили Песчаное в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, освобождены Павловка и Федоровка Вторая в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.


    24 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Петиция к бойкоту ЧМ-2026 по футболу набрала 170 тыс. голосов в Нидерландах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Нидерландах инициативная группа передала парламенту петицию с требованием запретить сборной выступать на чемпионате мира по футболу в США, ссылаясь на политику Вашингтона, пишут местные СМИ.

    Петиция с призывом к властям Нидерландов отказаться от участия в чемпионате мира (ЧМ) по футболу в США из-за политики президента Дональда Трампа собрала более 170 тыс. подписей и была передана парламенту страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTL Nieuws.

    Петицию в конце января инициировал нидерландский журналист Теун ван де Кёукен. Он вместе с соавторами считает, что участие сборной Нидерландов в турнире неприемлемо из-за «агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран» и риторики Вашингтона по Гренландии. В обращении подчеркивается, что властям стоит пересмотреть свою позицию по участию в ЧМ.

    Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов ранее пояснило, что решение об участии принимает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), а правительство в этот процесс не вмешивается. Тем не менее во вторник петиция была передана на рассмотрение парламента.

    Теун ван де Кёукен заявил: «Я надеюсь, что парламент привлечет внимание министра спорта к этому вопросу». Он также добавил, что, по его мнению, решение не должно оставаться только в ведении KNVB.

    Ранее Нидерланды объявили об отказе участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение» из-за допуска Израиля.

    Футбольная сборная Ирана также рассматривает возможность не приехать на чемпионат мира. А генконсул России в Нью-Йорке Алексей Марков посоветовал россиянам тщательно взвесить все риски поездки на ЧМ-2026.

    25 марта 2026, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о сопротивлении ВСУ в Шосткинском районе Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» сообщили, как командование ВСУ пытается остановить их продвижение в Шосткинском районе на Сумском направлении фронта, перебрасывая резервы из тыловых районов.

    «Противник попытался провести контратаку силами штурмовой группы 210 ошп, большая часть живой силы которой уничтожена в результате стрелкового боя, один военнослужащий ВСУ взят в плен», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Военнослужащие пояснили, что на Украине оно считается «элитным» подразделением, которое принимало участие в нескольких знаковых сражениях конфликта, но всегда оперативно выводилось на восстановление и ротацию. Службу в нем проходят в основном жители Киева и области.

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Вольной Слободы, Бубликово, Иволжанского, Храповщины, Битицы и села Хотень. Штурмовики «Севера» в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на 18 участках, в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило до 400 м.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды сломили сопротивление противника и продвинулись на расстояние до 1400 метров.

    На Харьковском направлении штурмовики-гвардцейцы 69 мсд 6 А группы войск  «Север» зачистили лесные массивы в районе населенного пункта Песчаное (Чугуевский, ранее Волчанский, район Харьковской области).

    А также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Избицкого, Верхней Писаревки, Белого Колодезя и села Великая Бабка. На Волчанском направлении штурмовые группы в ходе ожесточенных стрелковых боев продвинулись на восьми участках до 350 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовики с боями продвинулись на трёх участках до 700 метров. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» нанесли поражение ударами ТОС по опорпункту 1 обр ТерО в районе Шевяковки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военэксперт Марочко рассказал, что получат ВС России и ВСУ от освобождения Песчаного. Рота ВСУ бесследно исчезла в Харьковской области. Комкор ВСУ лег в госпиталь в Сумах с целью увольнения из армии перед тотальной проверкой.

    25 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Захарова предрекла блэкаут в Европе из-за «флешмоба» с отказом от нефти России

    Tекст: Вера Басилая

    Апогеем европейского «флэшмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут «назло России», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что апогеем европейского «флешмоба» с отказом от российской энергии должен стать блэкаут. По словам дипломата, энергетическая стратегия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заключается в минимальном использовании энергии, что, по мнению Захаровой, может привести к массовым отключениям электричества.

    Захарова сравнила ситуацию в Европе с сюжетом сказки про «голого короля», отметив, что «все понимают, что этот самый ЕСовский король голый, что его обманули, что он обманул себя сам, что те, кто ему шил невидимое платье, обирали его и глумились, но этот голый король продолжает шествие».

    Дипломат также охарактеризовала экономическую ситуацию в Европе как «самооскопление» на фоне заявлений Урсулы фон дер Ляйен об отказе закупки российских энергоносителей. Она подчеркнула, что некоторые страны Евросоюза, как Венгрия и Словакия, продолжают сопротивляться такому курсу, в то время как Германия находится в авангарде этого движения.

    По мнению Захаровой, экономика Германии, некогда являвшаяся ее визитной карточкой, ежегодно ухудшается из-за подобной политики.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии.

    Еврокомиссия перенесла обсуждение запрета импорта российской нефти.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что энергетический кризис в ЕС усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    25 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Южная Корея создала собственный истребитель спустя 25 лет разработки

    Tекст: Мария Иванова

    Южнокорейский истребитель KF-21, разработка которого началась в 2001 году, впервые представлен и готов к боевому развертыванию, заявил президент страны Ли Чжэ Мён на церемонии презентации.

    Глава государства Ли Чжэ Мён в ходе торжественной церемонии объявил о завершении работы над проектом, передает РИА «Новости».

    По его словам, машина полностью готова к боевому дежурству и серийному производству.

    «Долгие 25 лет – пот и усилия бесчисленного множества людей создали сегодняшний момент... Наконец сегодня выходит первый серийный образец корейского новейшего истребителя KF-21, разработанного на основе собственных технологий Республики Корея и созданного нашими руками», – заявил президент.

    Программа создания национальной боевой авиации стартовала еще в 2001 году по инициативе тогдашнего лидера Ким Дэ Чжуна. Инженеры и военные продолжили работу вопреки скептическим прогнозам и многочисленным трудностям.

    Политик выразил благодарность специалистам Korea Aerospace Industries и Агентству оборонных разработок за вклад в обороноспособность страны. Он добавил, что теперь республика сможет самостоятельно защищать свое воздушное пространство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея активно производит востребованные на рынке истребители четвертого и пятого поколений

    Ранее в США объявили о начале выпуска американского истребителя шестого поколения F-47.

    24 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Силовики сообщили о мобилизации ВИЧ-больных в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В украинской армии в 425-м отдельном штурмовом полку начали принудительно привлекать к службе людей с диагнозом ВИЧ, сообщают источники информагентств в российских силовых структурах.

    Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ признает больных ВИЧ годными к военной службе. Источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что такие военнослужащие привлекаются к службе принудительно.

    Собеседник агентства заявил: «Больных ВИЧ продолжают признавать годными к военной службе на Украине и принудительно мобилизовать в 425-й отдельный штурмовой полк».

    По словам источника, среди самих украинцев распространено мнение, что командование полка использует таких людей в качестве «пушечного мяса». Также отмечается, что солдатам с этим заболеванием запрещено оказывать медицинскую помощь во фронтовых условиях.

    Ранее украинский солдат Сергей Наболотный заявил, что его мобилизовали в ВСУ несмотря на диагнозы ВИЧ и гепатит, а подтверждающие документы уничтожили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полевые переливания крови без проверки на совместимость в рядах ВСУ также вызывали заражения гепатитом С и ВИЧ. До этого в ВСУ направили бойца со стеклянным глазом на должность наводчика орудия.

    25 марта 2026, 09:54 • Новости дня
    Мема заявил о желании ЕС выиграть время для перевооружения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз хочет выиграть время для собственного перевооружения под видом попыток добиться урегулирования на Украине, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Мема заявил, что Евросоюз стремится выиграть время для собственного перевооружения, прикрываясь попытками урегулирования на Украине, передает РИА «Новости».

    Политик отреагировал на заявление еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о необходимости предоставить Киеву две тысячи ракет для ЗРК Patriot и необходимости их производства на фоне дефицита ракет у США из-за иранского конфликта.

    «ЕС работает не над дипломатическим решением, а над тем, как продолжить войну и выиграть время для собственного перевооружения, причем за счет украинского народа», – написал Мема на своей странице в соцсети Х.

    Он отметил, что поддерживая Украину вооружениями, Евросоюз рассчитывает нанести России стратегическое поражение, однако такое развитие событий может привести к разрушительным последствиям для самого блока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский политик Армандо Мема обвинил Евросоюз в намеренном затягивании противостояния с Россией.

    Постпред России при ООН Василий Небензя указал на отсутствие у киевских властей стремления к мирным переговорам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план перевооружения ЕС стоимостью 800 млрд евро.

    Украинский беспилотник врезался в трубу электростанции в Эстонии
    Совершены атаки беспилотников на военные базы США в Северной Америке
    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    Посол Израиля на Украине раскритиковал военное сотрудничество России и Ирана
    Минцифры решило заставить маркетплейсы открыть ПВЗ в отделениях «Почты России»
    Умер актер сериала «Тихий Дон» Тихон Котрелев
    Антиматерию впервые перевезли по автотрассе

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

