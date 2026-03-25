Израиль сбросил на Иран 15 тыс. снарядов

ЦАХАЛ сбросил на Иран 15 тыс. снарядов в ходе операции «Рык льва»

Tекст: Мария Иванова

Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац озвучил данные о расходе снарядов в ходе текущего конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

По словам чиновника, интенсивность огня значительно возросла по сравнению с предыдущими кампаниями.

«Армия обороны Израиля сбросила более 15 тыс. боеприпасов на Иран – это в четыре раза больше, чем во время операции «Народ как лев», – заявил Кац.

Вашингтон и Тель-Авив 28 февраля приступили к нанесению ударов по иранской территории, включая Тегеран. Сообщается о разрушениях инфраструктуры и гибели гражданских лиц. Тегеран осуществляет ответные атаки на израильские земли и военные объекты США в регионе Ближнего Востока.

Предыдущая израильская операция «Народ как лев» началась в июне 2025 года и была направлена на уничтожение ядерной и военной инфраструктуры противника. Спустя 12 дней конфликта стороны сообщили о взаимном прекращении огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о продолжении совместной с США операции против Ирана без ограничений по времени.

Корпус стражей исламской революции в ответ нанес ракетные удары по стратегическим базам противников на Ближнем Востоке.