Израиль активировал сирены из-за беспилотников в Галилее

  • Новость часаAxios узнал о подготовке США и посредниками мирного саммита с Ираном 26 марта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    «Северяне» рассказали, как ВСУ противятся их продвижению в Шосткинском районе
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    В России расширили список автомобилей для работы в такси
    Мнения
    Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    11 комментариев
    Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    16 комментариев
    25 марта 2026, 07:47 • Новости дня

    Израиль активировал сирены из-за беспилотников в Галилее

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль активировал в Западной Галилее предупреждение в связи с проникновением беспилотников, утверждает портал Ynet.

    Сирены воздушной тревоги прозвучали в Западной Галилее и Верхней Галилее после сообщений о проникновении беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.

    Армия обороны Израиля пока не дала официальных комментариев по поводу инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля объявила о перехвате иранского беспилотника в районе Рамат-Магшимим на севере страны.

    Ранее штурмовые дроны «Хезболлы» атаковали лагерь бригады «Голани» на юге Хайфы.

    В начале марта в районе Тель-Авива зафиксировали сигнал воздушной тревоги из-за ракетного залпа.

    24 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

    Эксперт Сажин: Вступление Саудовской Аравии в войну с Ираном не изменит ход конфликта

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Ирана по странам Залива создали на Ближнем Востоке антииранский консенсус, в рамках которого Саудовская Аравия может присоединиться к американо-израильской операции. Впрочем, это вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия может вступить в войну с Ираном.

    «Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

    «Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

    «Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

    «Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

    «Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

    До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

    После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

    При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

    Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.

    Комментарии (21)
    24 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Volkswagen ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о возможности производства компонентов для системы противовоздушной обороны «Железный купол» на своем заводе в Оснабрюке, пишет The Financial Times (FT).

    По сведениям FT, обсуждается изготовление грузовиков, предназначенных для перевозки ракет, а также производство пусковых установок и электрогенераторов для израильской ЗРК, передает РБК.

    Если стороны договорятся, выпуск этих компонентов могут начать в течение ближайших 12-18 месяцев. Инициатива получила активную поддержку со стороны правительства Германии, что повышает шансы на быстрое заключение соглашения и запуск нового производства.

    Отмечается, что завод Volkswagen в Оснабрюке ранее находился под угрозой закрытия из-за низкой загрузки. Организация выпуска продукции для систем ПВО позволит компании сохранить все 2300 рабочих мест на предприятии.

    Ранее сообщалось, что Volkswagen подготовился к выпуску военных автомобилей.

    Комментарии (8)
    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран заявил о поражении секретных объектов в Тель-Авиве

    КСИР атаковал центры израильской разведки ракетами и беспилотниками

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения сообщили об успешном преодолении израильской системы ПВО и уничтожении целей в глубине территории противника.

    Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес серию точных ударов по военной инфраструктуре еврейского государства, передает ТАСС. Под огнем оказались объекты, которые считались безопасными.

    Иранская сторона привела подробности атаки. «Мощными ракетами Kheibarshekan, Emad и Sejjil, а также ударными беспилотниками КСИР после успешного преодоления эшелонированной системы ПВО режима были поражены якобы безопасные объекты разведывательных служб этого режима на севере и в центре Тель-Авива», – говорится в заявлении.

    Также под удар попали тыловые армейские центры в Рамат-Гане и пустыне Негев. Кроме того, целью стал главный логистический узел управления южной группировкой войск в Беэр-Шеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля объявила о нанесении ночных авиаударов по штабу министерства разведки Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаке на связанные с США энергетические объекты на Ближнем Востоке.

    Комментарии (6)
    24 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После гибели ключевых иранских лидеров судьба мирных переговоров с США зависит от немногих оставшихся фигур в иранском руководстве, отмечает Axios.

    После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

    Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

    Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

    Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

    Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (3)
    24 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

    Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.

    В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    Комментарии (4)
    25 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Axios узнал о подготовке США и посредниками мирного саммита с Ираном 26 марта

    Axios узнал о подготовке США мирного саммита с Ираном 26 марта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти совместно с региональными посредниками рассматривают возможность организации высокоуровневых мирных переговоров с Ираном, ожидая ответа Тегерана на свои предложения.

    «США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения мирных переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, но пока ждут ответа от Тегерана», – сообщили Axios два источника, знакомых с ходом переговоров.

    Президент Трамп заинтересован в прекращении войны, однако действия Ирана в Ормузском заливе усложняют процесс выхода из конфликта, говорится в материале.

    Кроме того, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.

    Премьер-министр Нетаньяху опасается, что возможная сделка Трампа может не соответствовать интересам Израиля и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

    По информации Axios, официальный Вашингтон отмечает нестабильность внутри иранского правительства и неопределенность с полномочиями нынешнего верховного лидера. На фоне дипломатических попыток США подготовили варианты эскалации, включая развертывание армейских частей и разработку сценариев наземных операций на Ближнем Востоке.

    По словам американских и израильских источников, среди предложений США Ирану значатся отказ от высокообогащенного урана, усиление инспекций ООН, ограничение ракетной программы и сокращение поддержки доверенных лиц. В то же время, иранские чиновники опровергают заявления о закулисных переговорах с американской стороной, несмотря на поступавшие предложения.

    Пакистан, Египет и Турция выразили готовность принять мирный саммит, если стороны дадут согласие. Представители Белого дома отмечают, что ситуация остается неопределенной: Трамп надеется на соглашение, однако не исключает возвращения к военному сценарию, если переговоры потерпят неудачу.

    Напомним, глава Белого дома заявил о прекращении американских ударов по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после «продуктивных» переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло данные, что Тегеран ведет какие-либо переговоры с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Semafor сообщил о непричастности Израиля к переговорам США и Ирана. Президент США рассказал о «подарке» со стороны Ирана и скорой победе на Ближнем Востоке. WSJ узнала о готовности США направить в Персидский залив 3 тыс. десантников.

    Комментарии (2)
    24 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Мощный пожар вспыхнул в Тель-Авиве после падения ракеты

    Обломки иранских ракет повредили здания и вызвали пожар в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    В густонаселенном районе израильского Тель-Авива началось возгорание после падения осколков снаряда, повредивших несколько жилых построек.

    Осколки ракеты обрушились на густонаселённый район Тель-Авива после того, как в городе прозвучала воздушная тревога и начался пожар, передает РИА «Новости». Повреждения получили несколько зданий.

    На место происшествия прибыли израильские спасатели и бригады скорой помощи. Местные СМИ информируют о нескольких пострадавших.

    Израильские военные ранее сообщили о запуске ракет с территории Ирана. Сигналы тревоги были слышны не только в Тель-Авиве, но и по всему центральному региону страны.

    Ранее во вторник армия Израиля зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана.

    Полиция оцепила квартал на востоке Тель-Авива после падения кассетного боеприпаса.

    Баллистическая ракета в начале марта попала в жилую многоэтажку в центре города.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 18:43 • Новости дня
    Кедми объяснил смысл удара Израиля по инфраструктуре Ливана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар Израиля по мосту через реку Литани в Ливане был направлен на подрыв логистики «Хезболлы» и создание буферной зоны у границы, сказал газете ВЗГЛЯД Яков Кедми, экс-глава спецслужбы «Натив». По его словам, операция носит временный характер и не связана с планами аннексии территории Ливана Израилем, несмотря на резонансные заявления израильских политиков.

    «Удар Израиля по мосту через реку Летани служил простой цели: данный объект служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла». Соответственно, Тель-Авив попытался осложнить логистику противника. Это чисто военная операция, конечная цель которой заключается в создании буферной зоны у границы, чтобы не дать обстреливать израильскую территорию из минометов или противотанковых ракет», – сказал Яков Кедми, экс-глава спецслужбы «Натив».

    «Стоит отметить: занятие данного региона станет временной мерой. Территория будет возвращена Ливану, как только армия страны займет эту территорию и будет в состоянии ее контролировать, войска Израиля отсюда уйдут. Что касается идеи расширить еврейское государство за счет данных земель, то к ней стоит относиться настороженно», – детализировал собеседник.

    «Важно понимать, кто именно ее озвучил. В настоящий момент речь идет лишь о личном мнении министра финансов Бецалеля Смотрича, который не входит в число рукопожатных политиков в Израиле и вообще прослыл популистом. Премьер Биньямин Нетаньяху из личных соображений взял его в правительство, чтобы оно получило поддержку правых слоев населения», – пояснил он.

    «В реальной политике Тель-Авива данное заявление не найдет какого-либо отражения. Никто в стране не относится серьезно к словам Смотрича. Ранее министр хотел, чтобы Израиль аннексировал Газу, и озвучивал другие инициативы, мягко говоря, далекие от реальности. Социология показывает, что он со своей партией «Религиозный сионизм» не пройдет электоральный барьер в случае участия в выборах», – отметил собеседник.

    «Нынешние действия Израиля в отношении Ливана имеют косвенное отношение к противостоянию с Ираном. «Хезболла» была создана, вооружена и по-прежнему поддерживается Тегераном. В стране, кроме того, есть шиитское население и соответствующие религиозные организации. Таким образом, поражение, ослабление Ливана, или соглашение с Бейрутом о прекращении поддержки объединения способно снизить степень давления Ирана на Израиль», – заключил Кедми.

    Ранее министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что израильское государство должно расширить границы вплоть до реки Литани в Южном Ливане, сообщает «Интерфакс». По его словам, военная кампания «должна завершиться совершенно иной реальностью – как решением проблемы «Хезболлы», так и изменением границ Израиля».

    Также военные еврейского государства нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане. В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов уже были взорваны израильской армией.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    «Хезболла» поразила ракетами центр военной промышленности Израиля

    «Хезболла» нанесла ракетный удар по оборонному комплексу Rafael в Израиле

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный удар по комплексу компании Rafael к северу от Крайота стал одной из самых масштабных атак шиитского движения за последнее время.

    О нанесении ракетного удара по израильскому оборонному комплексу сообщает РИА «Новости».

    В отчете движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 10.30 во вторник нанесли мощный ракетный удар по комплексу военной промышленности компании Rafael к северу от района Крайот».

    По данным организации, только за утро вторника было проведено более 20 операций против Израиля. Большинство атак были направлены на места сосредоточения израильских военных в ливанских населенных пунктах, расположенных у границы.

    Обострение между Израилем и «Хезболла» продолжается с ночи на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории на фоне ухудшения ситуации в регионе. В ответ израильская армия начала масштабные удары по Ливану, затронув южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута.

    16 марта Израиль официально объявил о начале наземной операции на юге Ливана.

    Ранее пресс-служба армии Ирана заявила о нанесении ударов беспилотниками по мощностям оружейной компании Rafael.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о ракетном залпе по скоплению израильских сил в районе города Метула.

    Вооруженные отряды группировки атаковали заводы этой корпорации к северу от Хайфы с применением ракет Fadi.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Иран нанес новые удары по ряду городов Израиля

    КСИР Ирана нанес новые удары по Димоне, Эйлату и военным базам США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил высокоточные ракеты и беспилотники для поражения целей в Израиле и на американских военных объектах в регионе.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес новую серию ударов по ряду израильских городов. Согласно официальному заявлению пресс-службы КСИР, удары были частью 78-го этапа операции «Правдивое обещание – 4».

    Основные цели находились в городах Димона, Эйлат, на севере Тель-Авива, а также среди некоторых военных баз США на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба КСИР подчеркнула: «В ходе этой волны цели в Эйлате, Димоне и на севере Тель-Авива, а также некоторые базы террористической армии США в регионе были точно поражены высокоточными системами Emad и Ghadr с несколькими боеголовками и ударными беспилотниками».

    Ранее КСИР заявил о готовности атаковать армию Израиля в секторе Газа. Также иранские власти объявили об аресте в провинции Северный Хорасан группы лиц, действовавшей в интересах Израиля.

    А накануне Иран тоже атаковал базы вооруженных сил США в ОАЭ и Ираке, а также инфраструктуру ЦАХАЛ.


    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 11:27 • Новости дня
    Иранские спецслужбы раскрыли сеть агентов США и Израиля

    В Иране задержали более 30 подозреваемых в связях с США и Израилем

    Tекст: Мария Иванова

    В разных регионах Ирана задержаны более 30 человек, которых подозревают в передаче военных данных и перевозке оружия в интересах США и Израиля.

    Власти страны сообщили о масштабной операции по выявлению лиц, работавших на иностранные государства, передает РИА «Новости».

    Министерство разведки исламской республики отчиталось о поимке 24 подозреваемых в провинции Хамадан. Эти люди передавали данные о военных объектах, часть из которых ранее подвергалась атакам.

    Еще четыре человека были задержаны в провинции Лурестан за сбор сведений для вражеской разведки. В провинции Керман правоохранители арестовали двоих граждан, которые занимались транспортировкой вооружения.

    Также стало известно о задержании трех агентов в северной провинции Семнан. Их связывают с деятельностью спецслужб США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти объявили об аресте в провинции Северный Хорасан группы лиц, действовавшей в интересах Израиля.

    Ранее в провинции Хормозган спецслужбы задержали 55 человек по подозрению в работе на Вашингтон и Тель-Авив.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    КСИР заявил о готовности атаковать армию Израиля в Газе

    Иранские военные пригрозили Израилю ракетными ударами за атаки на Ливан

    Tекст: Мария Иванова

    Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    Корпус стражей исламской революции выступил с жестким предупреждением в адрес Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    «В случае продолжения преступлений против гражданского населения Ливана и Палестины места сосредоточения сил противника в северной части оккупированной Палестины и в Газе окажутся под тяжелыми ракетными ударами и ударами беспилотников Ирана», – цитирует агентство Fars заявление военных.

    Очередной виток эскалации конфликта между Израилем и движением «Хезболлах» начался в ночь на 2 марта. Ливанские силы возобновили ракетные атаки после нападения США и израильской армии на Иран, союзником которого является данная группировка.

    В ответ Тель-Авив приступил к масштабным бомбардировкам Ливана, включая южные районы и пригороды Бейрута. Израильские войска 16 марта официально объявили о старте наземной операции на юге соседней страны, продолжая также периодически обстреливать сектор Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке с началом взаимных ударов по инфраструктуре энергетики вступил в новую фазу.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 11:05 • Новости дня
    Минздрав Израиля сообщил о 5 тыс. пострадавших за время конфликта с Ираном

    Минздрав Израиля сообщил о 5 тыс. раненых в ходе конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    С начала масштабного противостояния с Тегераном медицинская помощь потребовалась почти 5 тыс. жителей еврейского государства, сообщило израильское министерство здравоохранения.

    Пресс-служба израильского министерства здравоохранения проинформировала о значительном числе граждан, получивших травмы различной степени тяжести за время боевых действий, передает РИА «Новости».

    «С начала операции «Рык льва», по состоянию на 7.00 утра вторника, 24 марта, в больницы были доставлены 4829 пострадавших, в настоящее время госпитализированы 111 человек, из которых 12 в тяжелом состоянии, 21 в состоянии средней тяжести и 78 с легкими ранениями», – говорится в сообщении.

    За последние сутки в медицинские учреждения поступили 122 человека. Из них два пациента находятся в состоянии средней тяжести, 118 получили легкие травмы, а двое обратились с тревожным состоянием.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по целям в Иране 28 февраля. Тегеран осуществляет ответные атаки по израильской земле и военным объектам США в ближневосточном регионе.

    Ранее правительственный пресс-офис Израиля сообщил о 24 погибших и 592 раненых в результате трехдневных ракетных атак.

    Тегеран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

    Комментарии (24)
    24 марта 2026, 13:03 • Новости дня
    В небе над Тегераном сбит израильский военный беспилотник

    Силы ПВО Ирана уничтожили израильский дрон Hermes над иранской столицей

    Tекст: Мария Иванова

    Средства противовоздушной обороны исламской республики перехватили и уничтожили вражеский летательный аппарат типа Hermes в воздушном пространстве Тегерана.

    Пресс-служба Корпуса стражей исламской революции проинформировала об успешной работе зенитных расчетов, передает ТАСС.

    В официальном сообщении подчеркивается: «Перехвачен и уничтожен один боевой дрон Hermes в небе над Тегераном с помощью современной системы ПВО». Всего с момента эскалации иранские военные сбили порядка 130 аппаратов противника.

    Обострение ситуации произошло 28 февраля после начала совместной операции США и Израиля, в ходе которой бомбардировкам подверглись крупнейшие иранские города. В рамках масштабных ответных действий КСИР нанес удары по Израилю и американским базам в Бахрейне, Ираке, Кувейте и других странах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотник Hermes-900 у побережья провинции Хормозган.

    Ранее иранские военные уничтожили американский дрон MQ-9 Reaper и израильский аппарат Hermes 900 в районе Тегерана.

    Расчеты противовоздушной обороны также перехватили передовой беспилотный летательный аппарат противника в небе над Хамаданом.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    Журналисты RT вернулись к работе после атаки Израиля в Ливане

    Корреспондент RT и оператор возобновили работу после ранений от удара Израиля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники RT, пострадавшие при атаке Израиля на юге Ливана, снова приступили к выполнению своих обязанностей, используя защитные средства.

    Корреспондент RT Стив Суини и оператор Али Рида Сбейти вновь приступили к работе после того, как стали жертвами израильской ракетной атаки на территории Ливана, сообщает RT. В опубликованном каналом видео журналисты сообщили: «Мы вернулись к работе. Но на этот раз мы в касках... И нас никогда не заставят замолчать».

    Они подчеркнули, что продолжают выполнять свои обязанности, несмотря на угрозу, и теперь работают в средствах индивидуальной защиты. Суини и Сбейти выразили решимость продолжить освещение событий в регионе, несмотря на произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 марта глава бюро RT в Ливане Стив Суини и оператор были ранены в результате авиаудара, когда их автомобиль пересекал мост рядом с военной базой.

    Позже МИД России вызвал посла Израиля после атаки на журналистов RT. Дипломат прибыл на Смоленскую площадь, но отказался комментировать ситуацию и покинул здание МИД России.


    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    Трамп заявил о близости соглашения между Россией и Украиной
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    Дацик пообещал отомстить за погибшего на СВО сына
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    Умер заслуженный артист России Псарев

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    Перейти в раздел

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации