ЦАХАЛ сообщил о перехвате иранского БПЛА на севере Израиля

Politico: Евродепутат Хассан потребовала эмбарго ЕС на поставки оружия Израилю

Tекст: Вера Басилая

Франко-палестинский депутат Европарламента Рима Хассан завершила свое участие в гуманитарной миссии Freedom Flotilla под овации сторонников в Париже, сообщает Politico. После недели в море и трех дней в израильском изоляторе, куда она попала за попытку прорвать блокаду сектора Газа, Хассан вернулась во Францию 12 июня.

Несмотря на скромные масштабы миссии, Хассан не скрывала, что акция носила прежде всего символический характер: «наша задача заключалась не только в доставке гуманитарной помощи, но и в прорыве блокады», заявила она перед собравшимися вместе с Жан-Люком Меланшоном.

В интервью изданию Хассан рассказала, что участники флота, включая активистку Грету Тунберг, подверглись грубому обращению со стороны израильских военных. По ее словам, арестованных лишали сна, оставляли на палубе ночью без одеял, а днем запирали в помещении и не выпускали на свежий воздух.

Депутат утверждает, что охранники угрожали ей, а за надписи «Free Palestine» и «Nakba» в камере ее поместили в одиночное заключение. На обвинения в свой адрес израильская армия не ответила.

После возвращения Хассан стала символом французского движения в поддержку Палестины: «Моя двойная идентичность позволяет мне строить мост между Западом и землей, из которой я родом», – подчеркнула она.

С момента избрания в Европарламент Хассан придерживается жесткой позиции по палестинскому вопросу, называя вооруженные действия против израильских властей допустимыми с точки зрения международного права, хотя и «морально неприемлемыми». Эти заявления вызвали критику французских политиков, а министр внутренних дел Бруно Ретайо направил жалобу в прокуратуру о «прославлении терроризма».

В отличие от большинства французских политиков, Хассан выступает против концепции двух государств и предлагает создать единое бинациональное государство с равными правами для евреев и палестинцев, включая право на возвращение для палестинцев.

Она намерена использовать статус евродепутата, чтобы добиваться от ЕС приостановки соглашения с Израилем и введения эмбарго на поставки оружия. Хассан признает, что не стремится к статусу «героя или монстра», заверяя, что главная ее задача – «оставаться самой собой».

Ранее французский врач Батист Андре рассказал о насилии и лишениях после задержания израильскими военными во время попытки попасть в Газу по морю. Пассажирам задержанного Израилем гуманитарного судна мешали спать с помощью громкой музыки и ограничивали доступ к воде и пище.

Напомним, в начале июня гуманитарное судно «Флотилии Свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными.