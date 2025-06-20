Два дрона упали на юге Сирии в результате обмена ударами между Израилем и Ираном

Tекст: Денис Тельманов

Два беспилотных летательных аппарата были обнаружены вблизи городов Нава и Джасем в сирийской провинции Дераа, передает SANA. Агентство уточняет, что происхождение дронов пока не установлено. Инциденты не привели к разрушениям или пострадавшим.

Днем ранее, 19 июня, еще один беспилотник был найден в районе города Мосул в Ираке. По мнению иракских специалистов, этот аппарат был произведен в Иране, отмечает издание.

Накануне Израиль начал военную операцию против Ирана, а спустя сутки последовал ответный удар Исламской республики. После этого между странами продолжились взаимные атаки, в результате которых обе стороны сообщили о погибших и раненых, а также о нанесенном ущербе объектам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Израиль не имел реальных оснований для нападения на Иран. Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором выразил мнение о необходимости привлечь Барака Обаму к ответственности за развитие ядерной программы Ирана. Израильская армия сообщила об атаке на 35 объектов, связанных с хранением и запуском ракет, на территории Ирана.