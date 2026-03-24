Часть Одессы и области осталась без электроснабжения из-за аварии
В Одессе и прилегающей части области зафиксировано отсутствие электроснабжения, затронувшее, в частности, Пересыпский район города.
Об этом передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу украинского энергохолдинга «ДТЭК».
В официальном сообщении компании в телеграм-канале отмечено: «Без электроснабжения часть Одесского района области, в частности Пересыпский район Одессы».
Причины отключения электроэнергии не уточняются.
На Украине с конца 2025 года продолжаются перебои с подачей электроэнергии из-за экстремальных холодов и значительных повреждений инфраструктуры. В стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике, что привело к ежедневному введению многочасовых графиков отключения света в разных регионах.
В Одессе и области такие отключения происходят регулярно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после взрывов в Одессе часть города осталась без электричества и воды.
В Киеве и Киевской области экстренные отключения электроэнергии произошли.
В Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях часть потребителей осталась без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.