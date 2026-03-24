Роскомнадзор наказал TikTok на 700 тыс. рублей

Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тыс. рублей за нарушения отчетности

Tекст: Мария Иванова

Управление ведомства по ЦФО рассмотрело дело в отношении владельца платформы, сообщает ТАСС. Выяснилось, что годовой отчет компании за 2025 год не соответствует требованиям приказа регулятора.

Соцсеть не отчиталась о рассмотрении обращений граждан и количестве страниц с запрещенной информацией, доступ к которым был ограничен.

«За нарушения TikTok Pte. Ltd. был признан виновным по ч. 1 ст. 13.50 КоАП РФ, ему назначен штраф в размере 700 тыс. рублей», – заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что владелец ресурса не осуществляет на должном уровне самостоятельный мониторинг и модерацию пользовательского контента. По данному факту составлен протокол, дело передадут в суд.

Ранее Таганский районный суд Москвы назначил компании TikTok административный штраф в размере 7 млн рублей за нарушение правил работы с персональными данными.

До этого социальную сеть признали виновной в неудалении недостоверной информации и обязали выплатить 4 млн рублей.