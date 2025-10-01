Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.2 комментария
Московский суд оштрафовал TikTok
Суд в Москве назначил TikTok штраф на 7 млн рублей
Компания TikTok получила штраф за нарушение правил хранения и использования персональных данных согласно решению Таганского районного суда Москвы.
Компании TikTok Pte. Ltd назначен административный штраф в размере 7 млн рублей по ч. 3 ст. 13.50 КоАП РФ. В пресс-службе суда подчеркнули, что речь идет о несоблюдении норм российского законодательства, касающегося обработки информации о пользователях, передает ТАСС.
В текущем году это уже не первое административное дело против TikTok. Ранее компанию дважды привлекали к ответственности за аналогичные нарушения. Общая сумма штрафов, назначенных TikTok в 2024 году, составила 11 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роскомнадзор составил протокол на мессенджер Telegram за нарушения при работе с личными данными.