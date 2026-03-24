Спикер парламента Армении возмутился употреблением армянского названия Карабаха
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян выразил недовольство тем, что некоторые журналисты используют топоним Арцах.
Спикер парламента Армении Ален Симонян резко отреагировал на использование журналистами армянского названия Карабаха – Арцах, сообщает РИА «Новости».
Он выразил недоумение, почему журналисты продолжают использовать этот топоним, и поинтересовался их мотивами: «Я хочу спросить, почему вы говорите »Арцах«? Я хочу понять, мне просто интересно. И почему вы тогда возмущаетесь, когда каким-то территориям Республики Армения дают азербайджанские названия?».
По мнению Симоняна, подобная позиция свидетельствует о политизации журналистов и наличии у них определённых требований. Он также признал, что сам ранее называл Карабах Арцахом, но назвал это ошибкой.
Спикер призвал не возмущаться, если в других странах изменяют армянские топонимы, и добавил: «Прошу прощения, Карабах принадлежит Азербайджану. Почему вы называете его по-другому?».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян признал ошибкой свое эмоциональное поведение в ереванском метро в разговоре с женщиной из Нагорного Карабаха.
В 2023 году Баку провел в Карабахе военную операцию. Непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года, завершив эпоху односторонних попыток самоопределения. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тыс. жителей.