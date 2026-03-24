Спикер парламента Армении возмутился употреблением армянского названия Карабаха

Tекст: Ольга Иванова

Спикер парламента Армении Ален Симонян резко отреагировал на использование журналистами армянского названия Карабаха – Арцах, сообщает РИА «Новости».

Он выразил недоумение, почему журналисты продолжают использовать этот топоним, и поинтересовался их мотивами: «Я хочу спросить, почему вы говорите »Арцах«? Я хочу понять, мне просто интересно. И почему вы тогда возмущаетесь, когда каким-то территориям Республики Армения дают азербайджанские названия?».

По мнению Симоняна, подобная позиция свидетельствует о политизации журналистов и наличии у них определённых требований. Он также признал, что сам ранее называл Карабах Арцахом, но назвал это ошибкой.

Спикер призвал не возмущаться, если в других странах изменяют армянские топонимы, и добавил: «Прошу прощения, Карабах принадлежит Азербайджану. Почему вы называете его по-другому?».

В 2023 году Баку провел в Карабахе военную операцию. Непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года, завершив эпоху односторонних попыток самоопределения. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тыс. жителей.