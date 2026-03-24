World Athletics сняла санкции с ВФЛА за допинг

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дегтярев сообщил, что Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) снял санкции, связанные с допингом, с Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), передает РИА «Новости».

По его словам, ВФЛА завершила трехлетний период карантина, выполнила все 34 стратегических условия и операционные требования, внедрила новые стандарты управления и обновила региональные структуры.

Дегтярев отметил, что подразделение по целостности легкой атлетики (AIU) и независимые эксперты фиксировали прогресс федерации на протяжении всего периода и в итоге поставили итоговую оценку – полное соответствие и даже превышение стандартов. Он подчеркнул, что антикоррупционная работа была перестроена по новым принципам.

Председатель ВФЛА Петр Фрадков заявил, что постоянное взаимодействие с World Athletics и безукоризненное выполнение договоренностей продемонстрировали открытость и готовность к сотрудничеству. По его словам, есть позитивные сигналы о возможности возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям, и ведется диалог с президентом World Athletics Себастьяном Коу по вопросу полного восстановления статуса российских атлетов.

