Россиянам объяснили порядок действий при попытках вовлечения в преступления
Мошенники всё чаще пытаются убедить россиян участвовать в сомнительных «операциях» по телефону или через мессенджеры, представляясь сотрудниками госорганов, предупредили в МВД.
В управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий напоминают, что сотрудники полиции никогда не дают распоряжений по телефону или в мессенджерах, пишет Telegram-канал УБК.
«Вам не предложат «поучаствовать в операции», передать ценности, «перевезти посылку» или что-то поджечь», – подчеркивают в ведомстве.
Если звонящий представляется сотрудником госоргана, рекомендуется сразу прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта. В случае, когда речь идет о банке, следует связываться только через официальное приложение или номер на карте.
Эксперты советуют обсудить произошедшее с близкими, чтобы снизить давление и избежать ошибок под влиянием эмоций. Не стоит выполнять чужие указания, даже если звучат угрозы или обещают вознаграждение.
Необходимо сохранить номер звонящего, записать детали разговора и переписки. При первых подозрениях следует немедленно сообщить о попытке вовлечения в преступление по телефонам 102 или 112 и обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники под видом полицейских убеждают жертв участвовать в секретных операциях по поимке преступников.
Злоумышленники через мессенджеры пытаются вовлечь граждан в совершение диверсий и поджогов.
В МВД рекомендуют при таких звонках немедленно прекращать общение и блокировать номер.