В МВД объяснили, почему отпечаток пальца и Face ID защищают данные

МВД заявило о невозможности перехвата биометрических данных отпечатков и Face ID

Tекст: Мария Иванова

Использование отпечатка пальца или Face ID для защиты данных считается надежной мерой, передает Telegram-канал УБК МВД. В ведомстве напомнили, что при разблокировке устройства такими способами система не хранит фотографию или сам отпечаток, а формирует уникальный математический шаблон на их основе.

Этот шаблон создается на базе 3D-геометрии лица или изображения отпечатка пальца и сохраняется только внутри специального защищенного чипа устройства – Secure Enclave на Apple или Trusted Execution Environment на Android. Сами данные остаются в зашифрованном виде и не покидают пределы чипа: даже операционная система к ним не имеет прямого доступа.

Сравнение нового и эталонного шаблонов производится прямо внутри чипа. Как отмечают в МВД, «даже операционная система не имеет к нему прямого доступа», а данные не загружаются в облако и не хранятся на сторонних серверах, в отличие от паролей, которые могут стать жертвой утечек.

МВД также подчеркнуло, что современные сканеры защищены от попыток обмана фотографией или видео. «Новые модели устройств используют инфракрасное сканирование и анализируют глубину, чтобы убедиться, что перед камерой живое лицо», – пояснили в УБК.

В ведомстве заключили, что современные устройства поддерживают эти технологии, позволяющие выбрать надежную защиту данных, к которой нет доступа у посторонних лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники стали использовать функцию демонстрации экрана для получения доступа к личной информации.

МВД предупредило о массовой рассылке архивов с вредоносным программным обеспечением.

В случае мошенничества по телефону специалисты МВД рекомендуют немедленно прекратить общение, заблокировать подозрительный номер, связаться с банком и оповестить близких о возможных рисках.