Взрывы прогремели в Харьковской области Украины

Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.
Самолет радиолокационного дозора Saab 340, по-видимому, был впервые замечен в небе над Украиной, пишет TWZ.
На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.
Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.
Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.
Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.
Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.
Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.
Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.
Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.
Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.
По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.
«Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.
Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.
«Ни одного соболезнования от еврокомссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии, – заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. – Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное».
Политолог Гиа Абашидзе считает, что отсутствие соболезнований из Брюсселя «показало нам настоящее лицо еврократии».
По его словам, в реальности Брюссель «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».
«Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», – отметил он.
«Аналогично поступил и Владимир Зеленский. Собственный народ спросит с него за предательство и коррупцию», – сказал Гиа Абашидзе.
В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Напомним, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась в Сионском соборе Тбилиси.
«Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».
Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.
Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.
Над регионом поражено более 50 дронов, отражение атаки продолжается, сообщил Дрозденко в Max.
До этого он сообщал о 35 сбитых БПЛА над Ленинградской областью. По этим данным, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, начался пожар.
До этого при атаке беспилотников в Гатчинском округе Ленобласти было повреждено остекление трех квартир.
«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.
В порту Приморска зафиксировано повреждение емкости с топливом, что привело к возгоранию. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара, персонал был оперативно эвакуирован.
«Боевая работа по отражению атаки продолжается», – сказано в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Гатчинском округе Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.
Зеленский намерен достичь договоренностей для завершения противостояния, сказал Рютте, передает РИА «Новости».
В эфире телеканала CBS глава альянса привел детали разговора. «На прошлой неделе я полтора часа разговаривал с Зеленским в Лондоне. Он хочет заключить сделку», – указал Рютте.
Рютте также отметил необходимость донести эту информацию до российской стороны. По его мнению, важно убедиться, что Москва готова к взаимодействию в данном вопросе.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф называл переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.
Сам Зеленский говорил, что у него плохое предчувствие из-за конфликта в Иране и его влияния на украинские переговоры.
Рекламный пост появился на странице заведения «Офензива» в соцсетях, передает «Российская газета».
Посетителям предлагают набор закусок «Крокус Сити» и четыре рюмки наливок по числу террористов. В рекламе утверждается: «Теракт невероятно смешной». Гостей заведения также зовут его «отпраздновать».
В соцсетях организация называет себя «первым военно-художественным баром в столице».
В 2024 году киевский бар «Офензива» включал в меню сет «Крокус Сити» с фотографией горящего здания. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла злорадство в украинских соцсетях деятельностью «информационных террористов».
Офицеров ВСУ эвакуировали вертолетами после удара по резервам
По словам Лебедева, в Днепропетровской области удары пришлись по резервам ВСУ, среди погибших вероятно оказались высокопоставленные офицеры, поскольку эвакуация осуществлялась вертолетами. В Николаевской области была поражена группа недавно прибывших военных и связистов, после чего утром в город доставили два микроавтобуса с телами погибших, пишет «Московский комсомолец».
В Кировоградской области акцент ударов пришелся на железнодорожную инфраструктуру: серьезно повреждена узловая станция Знаменка, пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено. В Александрийском районе удары пришлись по складам на вертолетодроме, где наблюдалась длительная детонация.
Также Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области уничтожен состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся черный дым. В Черниговской области под удар попала подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где учат украинских военных работе с техникой НАТО: после атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных «скорых».
Еще одной целью стал военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области. В ночь на предприятие «Пожежспецмаш» в Черниговской области, ремонтирующее бронетехнику, также был нанесен удар.
Ранее в пригороде Одессы нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники.
После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.
В пятницу произошел пожар на одном из складов LPP Holding в промышленной зоне Пардубице. Компания занимается производством беспилотных систем, авионики и другого военного оборудования, часть которого поставляется на Украину. По словам представителя фирмы, холдинг также специализируется на оборудовании для сухопутных войск и системах искусственного интеллекта.
Пожар полностью уничтожил склад, где, по данным пожарных, находились в основном строительные материалы для предстоящей реконструкции, а не продукция военного назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTK.
Однако огонь также затронул производство Archer-LPP – дочерней компании холдинга, выпускающей оптические системы, включая тепловизоры и приборы ночного видения для украинских сил безопасности.
По информации Aktualne.cz, ответственность за поджог взяла на себя группировка Earthquake Faction, заявив, что планировала атаковать производство оружия для Израиля.
LPP Holding несколько лет назад объявлял о планах по сотрудничеству с израильской Elbit Systems по разработке беспилотников на заводе в Пардубице, однако пресс-секретарь Мартина Тауберова уточнила, что проект так и не был реализован.
Причины пожара расследуют полиция, криминалисты, Центр по борьбе с терроризмом, сотрудники BIS и военной разведки. Глава МВД Лубомир Метнар назвал происшествие расследуемым как террористический акт.
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что поджог был совершен умышленно, и уточнил, что у следствия есть четыре версии причин, которые пока не разглашаются. Премьер также призвал все чешские фирмы, которые производят боеприпасы или военные материалы для Украины, Израиля или других стран, как следует обеспечивать охрану своих объектов. Помещение, в котором в пятницу произошел пожар, не было обеспечено охраной, отметил Бабиш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия занимает восьмое место «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль.
Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.
В школах Одессы прошла проверка телефонов учителей из-за языковых законов
Одесская журналистка Таисия Найденко и бывшая глава департамента образования Одессы Елена Буйневич рассказали о случаях проверки телефонов у учителей, пишут СМИ.
По их словам, инспектирующие рылись в личных вещах учителей и изучали, на каком языке педагоги общаются в родительских чатах, а сама процедура была «максимально унизительной».
Буйневич опубликовала скриншоты сообщений учителей, в которых указано, что проверки затронули школы Пересыпского района. Найденко предположила, что инициатором проверки мог стать кто-то из родителей учеников. Буйневич подчеркнула, что такие действия являются незаконными, однако кто именно их проводил, она не уточняет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница города рассказала, что в школах Одессы введены штрафы для родителей в случаях, если их дети отказываются говорить на украинском языке на переменах. По словам одесситки, штрафы действительно существуют, но их применение зависит от администрации конкретной школы.
Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Так, по ее словам, дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками.
Правительства стран ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп отомстит союзникам за отказ помогать в разблокировке Ормузского пролива, пишет Politico.
По данным дипломатических источников, Трамп может полностью остановить поддержку Киева.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе заявил, что война в Иране «не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине». При этом хозяин Белого дома ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и обвинил альянс в трусости за бездействие в регионе.
Дипломаты указывают на риск дефицита ракет для систем ПВО Patriot, которые сейчас массово расходуются Эмиратами. В Брюсселе боятся возникновения ситуации, когда Вашингтон будет вынужден выбирать только один конфликт для ресурсного обеспечения, пожертвовав интересами Киева.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил Трампу разменять участие в конфликте в Ормузском проливе на помощь Украине. Европейские политики попытались надавить на главу Белого дома для возвращения к военной поддержке Киева. Политолог Александр Рар называл отказ ЕС от помощи Вашингтону следствием обиды на скрытность американского руководства.
Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской областями, указало ведомство в Max.
Также их перехватили над Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом и над Азовским морем.
Напомним, над Ленинградской областью сбили более 50 БПЛА за ночь.
В ходе атаки беспилотников на Брянскую область ранения получили двое работников агрохолдинга «Мираторг».
Над восточной частью Донецка сбили 12 беспилотников, сообщили в штабе, передает ТАСС.
Там призвали жителей города покинуть улицы и укрыться в безопасном месте.
Российские средства ПВО накануне уничтожили 97 украинских беспилотников над семью регионами страны. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об отражении массированной атаки из 90 дронов в девяти районах.
Песков назвал ложью статью Politico о сговоре с США по разведданным Ирану
Сообщения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведданных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, являются абсолютным вымыслом, передает ТАСС. Такую характеристику опубликованным материалам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее – лживых сообщений», – прокомментировал представитель Кремля.
Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о якобы сделанном предложении к США отказаться от разведывательной помощи на Украине и Ирану.