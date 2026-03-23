Путин сообщил о росте добычи полезных ископаемых в январе

Tекст: Ольга Иванова

Добыча полезных ископаемых в России в январе увеличилась на 0,5%, передает РИА «Новости». Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания, посвященного экономическим вопросам.

Данные были представлены в рамках обсуждения текущей экономической ситуации в стране и перспектив развития промышленности.

Рост добычи полезных ископаемых демонстрирует положительную динамику в этом секторе экономики, несмотря на внешние вызовы. Власти рассчитывают, что такая тенденция будет способствовать укреплению позиции России на мировом рынке сырья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил важность возвращения российской экономики к устойчивому росту, несмотря на январское снижение ВВП.

Путин также потребовал от правительства обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет конъюнктурных доходов.