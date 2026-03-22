Каменную плиту времен императора Тиберия обнаружили в Луксоре

Tекст: Ольга Иванова

Каменная плита эпохи римского императора Тиберия, который правил в 14-37 годах н.э., была обнаружена археологами на территории Карнакского храмового комплекса в египетском Луксоре, передает РИА «Новости». Находку сделали во время реставрации ворот северной стены, построенной фараоном Рамзесом III.

В заявлении Министерства туризма и древностей Египта отмечается: «Была обнаружена новая каменная плита, относящаяся к периоду римского императора Тиберия. Это важное археологическое дополнение, которое поспособствует пониманию исторических событий и архитектурного развития этого места в различные периоды».

Плита выполнена из песчаника, на ней изображён Тиберий, стоящий перед фиванской триадой богов: Амоном-Ра, его супругой Мут и их сыном Хонсу. По информации министерства, во время работ археологи также нашли множество каменных блоков, относящихся к эпохе фараона Аменхотепа III, а также фрагменты северной стены храма Амона-Ра эпохи Нового царства.

Карнакский храмовый комплекс, чье строительство началось еще во времена Среднего царства, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта находка может существенно расширить представления историков о взаимодействии древнеегипетской и римской цивилизаций в Луксоре.

