Константинов назвал планы Киева по контролю над Черным морем бизнес-проектом

Tекст: Дарья Григоренко

Константинов подчеркнул: «Все их планы сегодня связаны с получением и выманиванием денег. А чтобы их получить, им нужно представить западным хозяевам бизнес-проект клана Зеленского», передает РИА «Новости».

Константинов отметил, что в данном проекте, который реализует киевский режим, нет места ни выборам, ни самой Украине, зато он предполагает продолжение военного конфликта. Глава крымского парламента также считает, что подобные инициативы соответствуют интересам стран Европы, которые, по его словам, стремятся нанести ущерб России.

Он добавил, что подобные заявления не стоит воспринимать всерьез, однако и игнорировать их нельзя.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее заявлял о планах взять под контроль значительную часть акватории Черного моря в ближайшие годы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что усилия киевского режима, предпринимаемые для повреждения энергетической инфраструктуры в Черном море, бездумны и безответственны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков также заявил, что попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.