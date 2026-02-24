Tекст: Денис Тельманов

О росте активности группировки «Север» в Харьковской и Сумской областях сообщает Telegram-канал «Северный ветер». За минувшие сутки штурмовые отряды «Севера» продвинулись на девяти участках Сумского района, на двух участках Краснопольского и на трех Глуховского, суммарно до 800 метров. Власти Сумской области продолжают усиливать эвакуацию гражданского населения, зона эвакуации расширяется и приближается к Сумам.

На Теткинском и Глушковском направлениях изменений не зафиксировано, артиллерия и FPV-расчеты наносили удары по позициям ВСУ. Российская авиация и расчеты дронов работали по логистическим узлам и скоплениям живой силы противника. На Харьковском направлении штурмовики при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем продвигаются вглубь области.

В районе Рубежного был уничтожен командный пункт «Шквал» 11-й бригады «Форпост» ГПСУ, ликвидирован начальник погранзаставы капитан Артем Валентинович Мякота. В Волчанских Хуторах заняты семь домовладений, экипажи ВКС уничтожили позиции 157-й бригады ВСУ. На других участках фронта «Север» вел зачистку лесопосадок и наносил удары по пунктам управления БпЛА.

Потери ВСУ за сутки составили более 220 человек. Уничтожены бронетехника, станции спутниковой связи, склады и большое количество беспилотников различных типов, а также пункты управления и средства радиоэлектронной борьбы на ряде направлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие продолжили создание полосы безопасности, уничтожив украинские станции радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются в Сумской области и вынуждают противника перебрасывать резервы или оставлять личный состав на позициях.

Бойцы группировки войск «Север» узнали о случаях, когда иностранные наемники в Харьковской области становятся жертвами пыток, избиений и убийств со стороны своих нанимателей.