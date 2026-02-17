В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.30 комментариев
ЦСКА прервал победную серию и не смог выйти в плей-офф КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА на выезде уступили тольяттинской «Ладе», прервав серию из восьми побед и отложив решение задачи по участию в кубковых матчах.
Противостояние в Тольятти закончилось со счетом 2:1 в пользу принимающей стороны, передает РИА «Новости».
В составе победителей шайбы в третьем периоде забросили Колби Уильямс и Томаш Юрчо, а у гостей единственным точным броском отметился Сергей Калинин.
ЦСКА с 70 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Это поражение остановило успешную поступь команды и не позволило ей досрочно гарантировать себе место в играх на вылет.
В следующем матче «Лада» 19 февраля сразится на своем льду с казанским «Ак Барсом». Московский клуб 21 февраля отправится в гости к петербургскому СКА.
Ранее казанский хоккейный клуб «Ак Барс» прошел в плей-офф КХЛ после неудачи хабаровского «Амура» в матче против челябинского «Трактора».