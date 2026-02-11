«Ак Барс» обеспечил выход в плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» гарантировал выход в плей-офф КХЛ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Казанский «Ак Барс» гарантировал себе участие в розыгрыше плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги. Команда вышла в Кубок Гагарина благодаря поражению «Амура» от челябинского «Трактора» со счетом 5:6 в регулярном чемпионате, отмечает ТАСС.

«Ак Барс» входит в число четырех клубов, которые ни разу не пропускали участие в плей-офф КХЛ с момента основания лиги в 2008 году. Этой же стабильностью могут похвастаться петербургский СКА, уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург», который также уже обеспечил себе место в топ-8 Восточной конференции.

На данный момент известны четыре участника Кубка Гагарина – 2026: кроме «Ак Барса» и «Металлурга», в турнире сыграют ярославский «Локомотив» и омский «Авангард». «Локомотив» является действующим обладателем трофея.

Как писала газета ВЗГЛЯД, казанский «Ак Барс» укрепил свои позиции на втором месте Восточной конференции КХЛ, одержав победу над «Адмиралом» со счетом 5:3 и добившись девятой победы подряд.

Клуб из столицы Татарстана ранее одержал волевую победу над «Металлургом» на выезде, отыгравшись после трех пропущенных шайб.

До этого в сентябре в Казани при попытке спасти беременную женщину после переворота катера на Волге погиб самый узнаваемый в хоккейном мире болельщик «Ак Барса» Антон Агафонов.



