«Ак Барс» обыграл «Металлург» 4:3 в КХЛ
Казанский «Ак Барс» сумел одержать волевую победу над «Металлургом» на выезде, отыгравшись после трех пропущенных шайб в середине встречи.
Казанский «Ак Барс» одержал волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает РИА «Новости».
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, хотя по ходу игры казанцы уступали три шайбы.
Среди игроков «Ак Барса» дублем отметился Григорий Денисенко, поразив ворота соперника на 53-й и 56-й минутах. Еще по шайбе забросили Владимир Алистров и Илья Карпухин, который набрал свое сотое очко в КХЛ.
В составе «Металлурга» отличились Александр Сиряцкий, Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров. Силантьев продлил свою результативную серию до семи матчей. Победа прервала пятиматчевую победную серию магнитогорской команды, которая сохраняет лидерство в Восточной конференции с 14-ю очками после девяти встреч.
«Ак Барс» занимает пятую строчку, имея 9 баллов. Следующий матч «Металлург» проведет дома против новосибирской «Сибири» 29 сентября, тогда как «Ак Барс» сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».
Напомним, в субботу, хоккейный клуб «Салават Юлаев» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ.
Ранее КХЛ объявила о крупнейших выплатах клубам по итогам сезона.