«Салават Юлаев» потерпел шестое поражение подряд в КХЛ
Уфимский клуб «Салават Юлаев» проиграл шестой подряд матч в КХЛ
Хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили «Авангарду» со счетом 2:5, продлив серию поражений в КХЛ до шести матчей подряд.
Омский хоккейный клуб «Авангард» одержал убедительную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает ТАСС.
Игра прошла в Уфе, и «Салават Юлаев» потерпел шестое поражение подряд в лиге.
В составе «Авангарда» шайбы забросили Александр Волков, Вячеслав Войнов, Семен Чистяков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов. За хозяев отличились Александр Жаровский и Владислав Ефремов. Единственная победа уфимцев в этом сезоне датируется 8 сентября, когда они в овертайме обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2.
После этой встречи «Авангард» занимает первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 14 очков в 9 матчах. У «Салавата Юлаева» после восьми игр всего 4 очка, и команда замыкает таблицу Востока.
Следующий матч «Авангард» проведет дома 1 октября против владивостокского «Адмирала». В тот же день «Салават Юлаев» примет новосибирскую «Сибирь».
Напомним, на этой неделе хоккейный клуб «Авангард» одержал победу над СКА в Петербурге.
Ранее КХЛ сообщила о крупнейших выплатах клубам по итогам сезона.