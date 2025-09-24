Омский «Авангард» одержал победу над СКА в Петербурге

Tекст: Алексей Дегтярев

Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» завершился победой гостей со счетом 4:2, передает РИА «Новости».

Голы за «Авангард» забили Потуральски, Пономарев, Чистяков и Игумнов. У СКА отличились Менелл и Короткий.

Для защитника СКА Бреннана Менелла этот матч стал пятым подряд, в котором он набрал очки.

После этого поражения СКА с девятью очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 12 очками идет вторым на Востоке и продлил победную серию до шести матчей.

Следующий матч «Авангард» проведет 25 сентября на выезде против челябинского «Трактора». СКА двумя днями позже сыграет в гостях с «Сочи».

В январе петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 6:3, прервав 11-матчевую победную серию армейцев в регулярном чемпионате КХЛ.