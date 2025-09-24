При отмене наличных денег коррупция, наркоторговля и прочее беззаконие задохнется, и мы окажемся в дивном новом мире. Кажется, мы все должны мечтать о том, чтобы это светлое будущее пришло поскорее. Но, как всегда, если что-то может пойти наперекосяк, оно обязательно пойдет наперекосяк.21 комментарий
Омский «Авангард» одержал победу над СКА в Петербурге
В Петербурге состоялся матч КХЛ, в котором омский «Авангард» выиграл у питерской команды СКА, одержав шестую победу подряд.
Матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Авангардом» завершился победой гостей со счетом 4:2, передает РИА «Новости».
Голы за «Авангард» забили Потуральски, Пономарев, Чистяков и Игумнов. У СКА отличились Менелл и Короткий.
Для защитника СКА Бреннана Менелла этот матч стал пятым подряд, в котором он набрал очки.
После этого поражения СКА с девятью очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 12 очками идет вторым на Востоке и продлил победную серию до шести матчей.
Следующий матч «Авангард» проведет 25 сентября на выезде против челябинского «Трактора». СКА двумя днями позже сыграет в гостях с «Сочи».
