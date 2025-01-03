Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
СКА прервал 11-матчевую победную серию ЦСКА в КХЛ
СКА обыграл ЦСКА 6:3 и прервал 11-матчевую победную серию соперника в КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА со счетом 6:3, прервав 11-матчевую победную серию армейцев в регулярном чемпионате КХЛ.
В домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:3, передает ТАСС.
Встречу посетили 23 528 зрителей.
Голы для СКА забросили Иван Демидов (на 4-й и 11-й минутах), Тони Деанджело (33-я минута), Павел Акользин (36-я), Сергей Плотников (59-я) и Арсений Грицюк (60-я). У ЦСКА отличились Максим Мамин (42-я минута), Колби Уильямс (50-я) и Прохор Полтапов (56-я). Защитник Никита Зайцев, недавно присоединившийся к СКА, провел свой 400-й матч в КХЛ.
Эта победа стала 150-й для главного тренера СКА Романа Ротенберга, который возглавляет команду с января 2022 года. Он занимает третье место среди самых победоносных тренеров клуба, уступая Борису Михайлову (238 побед) и Николаю Пучкову (193).
ЦСКА прервал свою победную серию, которая насчитывала 11 матчей, последний раз армейцы проиграли 25 ноября в матче против «Ак Барса» (1:2). СКА во второй раз обыграл ЦСКА в текущем сезоне – предыдущая победа была одержана 17 октября (5:4).
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА занимает второе место с 57 очками, СКА – четвертое с 52 очками, каждая команда сыграла по 40 матчей. В следующей игре 5 января ЦСКА встретится с ярославским «Локомотивом», а СКА примет подмосковный «Витязь».
В концеп прошлого года минское «Динамо» одержало победу над ярославским «Локомотивом» в матче КХЛ со счетом 4:1, а Вадим Шипачев тогда установил рекорд по количеству передач в высшем дивизионе российского хоккея, побив достижение Сергея Мозякина.
Межде тем, согласно результатам опроса ВЦИОМ, россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта.