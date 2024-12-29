Рекордный пас Шипачева принес победу минскому «Динамо» над «Локомотивом»

Рекордная передача Шипачева помогла минскому «Динамо» обыграть ярославский «Локомотив» в КХЛ

Tекст: Мария Иванова

Вадим Шипачев, российский нападающий минского «Динамо», стал новым рекордсменом по количеству передач в высшем дивизионе российского хоккея, передает РИА «Новости». В матче против ярославского «Локомотива» он сделал 657-ю и 658-ю передачи, обойдя Сергея Мозякина. В текущем сезоне Шипачев также стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ и рекордсменом по числу проведенных матчей.

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Динамо». Джордан Гросс отметился дублем, забив на 18-й и 31-й минутах. Виталий Пинчук и Егор Бориков также внесли свой вклад в победу команды, забросив по одной шайбе. Единственный гол «Локомотива» на счету Артура Каюмова, который поразил ворота на 20-й минуте.

«Локомотив» прервал серию из трех побед, однако сохранил лидерство в Западной конференции с 66 очками за 42 матча. «Динамо» одержало третью победу подряд, имея в активе 49 баллов после 40 игр, и удерживает пятую строчку.

В следующем матче 4 января минское «Динамо» встретится с нижегородским «Торпедо», а «Локомотив» 5 января сыграет против столичного ЦСКА.

Ранее ярославский «Локомотив» одержал десятую победу подряд, обыграв казанский «Ак Барс» со счетом 2:1.

Между тем президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что капитаны клубов отвергли создание профсоюза игроков после обсуждений на совете руководителей.