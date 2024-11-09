«Локомотив» победил «Ак Барс», выиграв десятый матч подряд

«Локомотив» одержал победу над «Ак Барсом» 2:1 и возглавил таблицу КХЛ

Tекст: Мария Иванова

Ярославский «Локомотив» одержал десятую подряд победу в регулярном чемпионате Фонбет – Континентальной хоккейной лиги, обыграв казанский «Ак Барс» со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Ярославле, где Артур Каюмов и Александр Полунин забросили шайбы на 28-й и 58-й минутах соответственно. Единственный гол у «Ак Барса» забил Егор Коршков на пятой минуте, при этом во втором периоде казанская команда не смогла нанести ни одного броска в створ ворот противника.

Эта победа позволила «Локомотиву» укрепить свои позиции: команда набрала 46 очков после 26 матчей и заняла первое место как в Западной конференции, так и в общей таблице КХЛ. Следующую игру ярославцы проведут 12 ноября на выезде против московского «Спартака».

Что касается «Ак Барса», то казанская команда с 29 очками после 22 игр занимает третью позицию в Восточной конференции. В следующем матче «Ак Барс» 13 ноября примет пекинский «Куньлунь Ред Стар» на своем домашнем льду.

Ранее ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ со счетом 5:3, продлив победную серию.

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