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    Турция утратила право на посредничество между Москвой и Киевом
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ЦИК признал второй тур выборов в Молдавии состоявшимся
    Российские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию
    Финляндия направила ноту России из-за порчи забора посольства в Москве
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    В США разгорелся предвыборный скандал из-за усыпления белки Арахиса
    Google Maps показал расположение украинских военных систем
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему Россию перестали волновать выборы в США

    Коль скоро непримиримые цивилизационные противоречия осознаны с обеих сторон, смена лиц в Белом доме должна интересовать нас не больше, чем смена премьер-министров Японии, где активные русофобы чередуются с пассивными и каждый следующий требует от нас какие-то острова.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Отказ от образа будущего лишает суверенитета

    У России все нормально с военным аспектом. Административный контур в России работает исправно. Экономика и финансы в стабильном состоянии. Нужен образ будущего.

    3 комментария
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Россия и Запад обречены на взаимное непонимание

    Причины глубинного противоречия Руси и Запада гораздо сложнее простого спора за ресурсы или мировое влияние. Это сакрализованное противоборство двух цивилизаций. Для Запада это уходящая во тьму веков и преданий схватка Света и Тьмы, Мордора и Валинора.

    12 комментариев
    3 ноября 2024, 18:25 • Новости дня

    «Локомотив» обыграл «Трактор» и продлил победную серию

    «Локомотив» победил «Трактор» 5:3, продлив серию до восьми побед подряд

    Tекст: Мария Иванова

    Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче КХЛ со счетом 5:3, продлив свою победную серию до восьми игр благодаря двум голам Александра Радулова.

    Ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Локомотива», который продлил победную серию до восьми матчей подряд.

    Заброшенными шайбами в составе ярославской команды отметились Александр Радулов, отличившийся дважды на 5-й и 44-й минутах, а также Максим Шалунов, Степан Никулин и Павел Красковский. В составе «Трактора» голы забили Артем Блажиевский, Дилан Сикьюра и Александр Шаров.

    Стоит отметить, что Максим Шалунов, воспитанник «Трактора», забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. Во время матча он также принимал участие в драке с нападающим «Трактора» Чарльзом Робинсоном, и оба игрока получили пятиминутные штрафные санкции.

    В прошлом сезоне «Локомотив» и «Трактор» встретились в полуфинале Кубка Гагарина, где ярославцы оказались сильнее, выиграв серию 4-0. На данный момент «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции с 42 очками после 24 матчей, тогда как «Трактор» лидирует в Восточной конференции, набрав 34 очка в 23 играх.

    В следующей игре «Локомотив» встретится с нижегородским «Торпедо» 6 ноября, а «Трактор» отправится в гости к «Адмиралу» из Владивостока 9 ноября.

    Ранее сообщалось, что правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о расторжении договора о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов, сообщили в ФХР.

    2 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена

    Захарова назвала части ВСУ, солдат которых Киев считает недостойными возвращения из плена

    Названы части ВСУ, которые Киев не хочет возвращать из плена
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Командование Минобороны Украины регулярно исключает из обменных списков военнослужащих отдельных подразделений ВСУ, указала дипломат, передает ТАСС.

    «Почему? Потому что они считают их недостойными обмена. Вот они прям так и говорят. Они считают, что те предатели, что они оставили свои позиции в нарушение приказов, что они добровольно сдались в плен. Они их намеренно не хотят забирать», – пояснила Захарова.

    В списке исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь» в районе Мариуполя в 2022 году. Также она назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

    Захарова отметила, что глава МИД Украины Андрей Сибига может решить вопрос обмена, не покидая пределов Киева, однако украинское руководство не заботится о судьбе своих военнопленных.

    Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

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    3 ноября 2024, 15:55 • Новости дня
    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»

    Депутат Госдумы Водолацкий: Слова Фидана показывают истинное отношение Анкары к российско-украинскому конфликту

    В Госдуме ответили главе МИД Турции относительно «целостности Украины»
    @ NECATI SAVAS/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Турция поставляет ВСУ оружие, из которого убивают наших военных, а другой рукой Анкара здоровается с Москвой. Такую политику Анкары нужно учитывать при реагировании на заявления турецкого государства о конфликте на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан высказался за территориальную целостность Украины.

    «Наши предки никогда ни в чем не ошибались, в том числе в отношении тех государств, которые граничили с Российской империей. На Дону говорили: если ты победил турка в бою, то он будет целовать тебе руку до тех пор, пока не отгрызет ее до плеча. В этих словах заложена суть наших отношений с Турцией. И все это нужно учитывать при выработке конкретных шагов по реакции на это заявление главы МИД Турции», – пояснил Виктор Водолацкий, депутат Госдумы от ЛНР.

    «Турция всегда ненавидела Россию, ее мощь и силу. Анкара сейчас может подстраиваться под какие-то ситуации, временные факторы и идти с нами вроде бы в одном направлении. Но в любом случае она будет закладывать взрывной механизм, который, по ее мнению, позволит разрушить Россию. Ну и, конечно, Турция, как член блока НАТО, в любой сфере будет преследовать свои интересы, не оглядываясь на нас», – отметил спикер.

    «Напомню, что Турция поставляет оружие ВСУ, из которого убивают наших военных, а другой рукой здоровается с Москвой. Закрадываются подозрения, что Анкара не будет против того, чтобы в текущем конфликте было уничтожено как можно больше славянских народов, коими являемся мы и украинцы. Кроме того, Турция развивает так называемую тюркскую платформу со странами нашего азиатского подбрюшья. И в этом смысле нам тоже нужно быть настороже», – добавил он.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью изданию Hurriyet подчеркнул, что справедливое разрешение российско-украинского конфликта должно быть найдено «исключительно в рамках территориальной целостности Украины». Фидан отметил, что действия по поиску точек соприкосновения между Россией и Украиной продолжаются.

    В прошлом месяце Путин в ходе саммита БРИКС в Казани назвал условие для начала мирных переговоров. «Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое», – пояснил он.

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    3 ноября 2024, 10:25 • Видео
    Кто в ЕС главнее Урсулы?

    Лидера Европейской народной партии Манфреда Вебера называют одним из наиболее влиятельных людей в ЕС, идейным врагом России и даже «вельзевулом». Внезапно у него начались проблемы с прокуратурой, дело пахнет обвинениями в коррупции. Что случилось? И почему этот человек так влиятелен?

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    3 ноября 2024, 12:21 • Новости дня
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    Российские войска освободили Вишневое в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» в результате активного наступления освободили Вишневое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того группировкой нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 32-й и 93-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады теробороны около Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки ДНР. Были отражены десять контратак формирований 49-го и 425-го штурмовых батальонов, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных, 152-й егерской бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник в итоге потерял более 500 военнослужащих, танк, британский бронетранспортер Spartan, бронемашину «Казак», четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 122 мм гаубицу Д-30, а также американские бронетранспортер М113, бронемашину MaxxPro и 105 мм орудие М119.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 4-го пограничного отряда погранслужбы Украины, 17-й танковой, 47-й механизированной бригадам ВСУ, и иностранным наемникам возле Малиновки, Макарихи, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области, сообщил Конашенков.

    Потери ВСУ превысили 30 военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30.

    Кроме того подразделения группировки  «Запад» нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 30-й, 60-й, 63-й, 92-й, 116-й механизированных бригад ВСУ рядом с  Петропавловкой, Голубовкой, Першотравневым, Купянском Харьковской области и Тернами ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 460 военнослужащих, машину пехоты, американскую 155 мм гаубицу М198 и британское 105 мм орудие L-119. Уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Кураховку в ДНР и Першотравневое в Харьковской области. А днем ранее сообщалось, что морпехи Краснодарско-Харбинской бригады освободили Шахтерское и Новоукраинку в ДНР.

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    3 ноября 2024, 10:29 • Новости дня
    Россия решила применять списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне СВО

    Российские специалисты испытали технологию передачи данных в зоне СВО через списанные спутники НАТО

    Россия решила применять списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне СВО
    @ nato.int

    Tекст: Мария Иванова

    Российские специалисты провели успешные испытания технологии передачи данных через списанные спутники НАТО для обеспечения связи в зоне спецоперации, несмотря на активные средства радиоэлектронной борьбы.

    Российские специалисты ведут успешные испытания технологии использования списанных спутников НАТО, сообщает ТАСС. Новая разработка предназначена для обеспечения спутниковой связи в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Специалисты отметили, что проект позволяет получать телеметрическую информацию, используя переиспользованные спутники НАТО, и фиксируется успешное прохождение через канал связи.

    По словам источника в российском оборонно-промышленном комплексе, радиолюбители уже применяют списанные спутники для обмена голосовыми сообщениями. Российские специалисты придумали, как использовать этот канал для цифрового общения, кодируя информацию в виде звуковых сигналов, аналогично технологии модемов dial-up. Это позволяет передавать цифровую телеметрию через спутники вероятного противника.

    В настоящее время разработка ориентирована на применение в зоне спецоперации, где средства РЭБ глушат обычную наземную связь. Однако направленная спутниковая антенна защищена от воздействия РЭБ, что упрощает использование связи для российских военнослужащих. Потенциально данная технология может применяться и в других сферах, например, в агротехнологическом комплексе по всей России.

    Ранее сообщалось, что российские войска значительно улучшили свою координацию и маневренность, используя захваченные на Украине терминалы Starlink. Американский бизнесмен Илон Маск объявил о значительном использовании системы Starlink украинскими военными на передовой из-за разрушения других средств связи.

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    3 ноября 2024, 07:59 • Новости дня
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    Die Zeit заявила о непубличных переговорах России и Украины
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкая газета Die Zeit пишет, что на уровне политических советников прошел ряд встреч, в рамках которых Россия и Украина якобы обсуждают возможные взаимные уступки.

    В частности, по версии Die Zeit, рассматривается возможность отказа от атак на объекты энергетической инфраструктуры, вопросы обмена пленными и возвращения детей, передает RT.

    Кроме того, на встречах обсуждалось возобновление зерновой сделки, заявило издание. Отдельным пунктом, как сообщает немецкая газета, якобы обсуждалась и дальнейшая судьба Крыма, пишет «Московский комсомолец».

    В материале сообщается о встречах в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других городах, где состоялись мероприятия с участием стран G7 и Китая.

    Авторы статьи выразили уверенность в том, что сегодня вопрос состоит не в том, стоит ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной, а когда и как они пройдут.

    «Некоторые из предыдущих дипломатических попыток потерпели неудачу… Другие привели к успеху для обеих сторон, в итоге пришедших к выводу, что дипломатия наиболее успешна, когда она проводится тайно», – приводит ИА «Регнум» текст материала.

    Напомним, Financial Times со ссылкой на украинского дипломата заявляла, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам.

    По информации Washington Post, Россия и Украина прежде уже планировали направить делегации в Катар для переговоров о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры, но после атаки ВСУ на Курскую область Москва отказалась от этой встречи.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва и Киев не проводили тайных переговоров по поводу прекращения нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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    3 ноября 2024, 15:24 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    ВС России нанесли удары по местам ротации ВСУ в пригороде Сум в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении, рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в районе Сум на Украине были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, первые удары были нанесены в 20.50, а затем повторились в 0.40 ночи, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что целью атак стали группы, прибывающие для усиления и ротации на Курском направлении. В частности, удары были нанесены в районе населенного пункта Юнаковка, который расположен недалеко от границы с Курской областью России.

    По словам Лебедева, удары также были направлены на тракторный парк, где ремонтируется поврежденная техника ВСУ, а также на склад с боекомплектами. Он добавил, что «прилет» был зафиксирован и по месту сбора украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска в Курской области успешно отразили три контратаки ВСУ, что предотвратило прорыв обороны на данном направлении.

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    3 ноября 2024, 12:19 • Новости дня
    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    Депутаты Бундестага потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине

    В Бундестаге потребовали от Шольца объяснить присутствие военных ФРГ на Украине
    @ IMAGO/snapshot-photography/F.Boi/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты Бундестага от партии BSW обратились к правительству Германии с запросом о пребывании немецких солдат на Украине, что, по их мнению, может привести к участию страны в конфликте.

    Депутаты Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) требуют от федерального правительства Германии объяснений, передает «Лента.ру». Поводом стало сообщение о пребывании немецких солдат на Украине, опубликованное в Business Insider. Парламентарии обратились к кабмину с запросом, отметив, что военнослужащие находятся в Киеве с начала лета 2024 года.

    Члены партии BSW выразили обеспокоенность по поводу возможных нарушений международного права. Они считают, что присутствие Бундесвера на Украине может привести к тому, что Федеративная Республика станет стороной конфликта. Парламентарии подчеркнули необходимость избежать расширения войны и призвали к немедленному прекращению огня.

    В обращении к правительству депутаты акцентировали внимание на обещаниях канцлера Германии Олафа Шольца. Последний неоднократно заверял, что немецкие военные не будут отправлены на Украину. Парламентарии требуют официальных разъяснений по этому вопросу.

    Ранее на Краснолиманском направлении зафиксировали появление группы наемников из Германии, что подчеркивает высокую концентрацию иностранных сил в составе ВСУ на этом участке фронта.

    Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не только вооружают Украину, но и участвуют в конфликте через прямое присутствие военнослужащих НАТО.

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    2 ноября 2024, 20:29 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали об измотанности Зеленского

    NYT: На фоне неудач на фронте Зеленский измотан и напряжен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский находится в обеспокоенном и напряженном состоянии, сообщили неназванные американские чиновники изданию New York Times.

    Зеленский выглядит измотанным и напряженным. Украинского лидера беспокоят неудачи вооруженных сил Украины на фронте, сообщили собеседники New York Times.

    «После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел измотанным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также в отношении выборов в США», – говорится в статье.

    Газета сообщает, что его тревожат возможные изменения поддержки со стороны США в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на предстоящих выборах. Источники отметили, что на Украине наблюдается подрыв морального духа на фоне активного продвижения России.

    Ранее New York Times писала, что Киев может столкнуться с дефицитом солдат в следующие год-полгода.

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    2 ноября 2024, 21:40 • Новости дня
    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»

    Украинский волонтер призвала мобилизовать женщин на Украине

    На Украине призвали начать мобилизацию женщин, чтобы «племя выжило»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская заявила, что мобилизация женщин на Украине необходима для выживания страны.

    Мобилизация женщин является непопулярным решением, но Украине необходимо принимать меры для выживания общества, сказала Берлинская, сообщает издание «Страна». «Нам понадобится выбирать решения, чтобы наше племя выжило», – подчеркнула Берлинская.

    Также она высказалась о важности подготовки детей к возможным вооруженным конфликтам. «Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, именно для того, чтобы они не воевали», – добавила она.

    Ранее украинское министерство обороны объявило о начале использования инвалидов и женщин для разминирования территорий с целью обеспечения «равного доступа» к работе.

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    2 ноября 2024, 21:29 • Новости дня
    СМИ раскрыли подробности кражи драгоценностей у депутата Госдумы Ильиных

    РЕН ТВ: Знакомый дочери депутата Госдумы Ильиных обокрал семью

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В мае неизвестный обокрал жилье депутата Государственной думы и экс-мэра Оренбурга Владимира Ильиных, его супруга обнаружила пропажу колец, сережек и других украшений с бриллиантами и драгоценными камнями, сообщил источник РЕН ТВ.

    Среди похищенного также числились часы марок Breitling и Ulysse Nardin, а также телефон Vertu, сказал собеседник РЕН ТВ.

    После инцидента прошло «семейное совещание», где присутствовали все члены семьи, включая 19-летнего парня дочери. Все заверяли, что ничего не знают о пропаже. Однако на следующий день молодой человек отправил супруге депутата сообщение, признавшись в краже.

    «Он заявил, что попал в ДТП и ему нужно компенсировать ущерб, поэтому брал драгоценности. Планировал все вернуть потом и попросил не обращаться в полицию», – уточнил источник.

    Молодому человеку дали шанс исправиться, и он написал расписку, обещая вернуть украденное. Некоторая часть драгоценностей была возвращена. Однако позже парень исчез и перестал выходить на связь. 31 октября супруга Ильиных обратилась в полицию. Стражи порядка начали проверку по факту кражи.

    В июле в городе Лосино-Петровский в Московской области частный дом ограбили трое подозреваемых в балаклавах, они украли более 1 млн рублей. Источник сообщил, что нападение совершено на дом экс-гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова.

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    3 ноября 2024, 05:25 • Новости дня
    Скандал из-за экономического плана минфина разгорелся в Германии

    Партия Шольца публично отвергла экономический план министра финансов Германии Линднера

    Скандал из-за экономического плана минфина разгорелся в Германии
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии произошел скандал, связанный с публикацией в СМИ экономического плана министра финансов Кристиана Линднера. В партии канцлера Олафа Шольца публично отвергли предложения министра.

    Сопредседатели Социал-демократической партии Германии Саския Эскен и Ларс Клингбайль отвергли экономический план Линднера. «По большому счету, те пункты, которые он там перечислил, не могут быть реализованы в коалиции», – приводит слова Эскен РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Клингбайль добавил, что Линднер осознает, что его инициативы, которые могут обогатить богатых и заставить рабочих трудиться больше за меньшую зарплату, не решат проблемы. «СДПГ ни в коем случае на это не пойдет», – подчеркнул Клингбайль.

    Немецкие СМИ считают, что план Линднера, предложенный в пятницу, может угрожать существованию правящей коалиции, так как он противоречит политике «Зеленых» и СДПГ. Линднер возглавляет Свободную демократическую партию Германии.

    На фоне скандала вокруг публикации в СМИ экономического плана главный советник Линднера Ларс Фельд в интервью Handelsblatt заявил, что правительство удастся сохранить, если партии пойдут на уступки. «Если СДПГ и «Зеленые» пойдут ему (Линднеру) навстречу, коалиция не распадется», – сказал Фельд.

    Он отметил, что необходимо улучшить конкурентоспособность Германии и указал на важность компромиссов в сферах социальной и климатической политики, а также рынка труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ указывали на возможный распад правящей коалиции в Германии. Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики. Линднер заявил, что правительству необходимо организоваться для совместной работы во благо Германии.

    Партнеры коалиции – социал-демократы, зеленые и свободные демократы – испытывают трудности в согласовании бюджета на 2025 год с разрывом финансирования в почти 10 млрд евро.

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    3 ноября 2024, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    ВС России поразили ж/д эшелон с бронетехникой ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение железнодорожному эшелону с бронетехникой ВСУ на станции погрузки, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, был нанесен удар по инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтебазе, используемым для обеспечения ВСУ, а также цехам по производству беспилотников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 140 районах сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и американский снаряд РСЗО HIMARS, а также 47 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 35216 беспилотников, 585 ЗРК, 19031 танк и других бронемашин, 1484 боевые машины РСЗО, 17245 орудий полевой артиллерии и минометов, 27956 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее сообщалось, что российский вертолет Ка-52М уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. До этого дроны «Князь Вандал» уничтожили колонну украинской техники в Курской области.

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    3 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ

    Уполномоченный Рады Лубинец попросил Москалькову передать списки украинских военнопленных

    После заявления Москальковой Киев попросил у Москвы списки пленных солдат ВСУ
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обвинила Киев в политизации обмена пленными, ее украинский коллега Дмитрий Лубинец попросил Москву передать списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.

    «Хочу получить от уполномоченного по правам человека в России все списки украинских военнопленных, которых Россия срочно готова вернуть», – приводит его слова РИА «Новости».

    Лубинец заверил, что Киев «всегда готов принимать все списки» украинских граждан и проводить обмены военнопленными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова отметила, что свыше года Украина не дает согласие на принятие своих военнослужащих из 102-й, 126-й и 118-й отдельных бригад ВСУ. Из предложенных к обмену 935 украинских военнослужащих согласие забрать дано только на 279.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим считает некоторых своих военнопленных предателями и исключает их из обменных списков.

    Так, в числе исключенных находятся военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые сдались в плен на территории завода «Азовсталь». Кроме того, Захарова назвала военную часть 3041, охранявшую Чернобыльскую АЭС, и другие подразделения, такие как 102-я бригада из Ивано-Франковской области, 111-я бригада из Луганской области, 126-я из Одесской области и 118-я из Черкасской области.

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    3 ноября 2024, 14:33 • Новости дня
    Российские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию

    Российское посольство в Сербии ответило на попытки посла Британии принизить роль Красной Армии

    Российские дипломаты осудили посла Британии за попытки принизить Красную Армию
    @ Халдей Евгений/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское посольство в Сербии резко осудило действия британского посла Эдварда Фергюсона, который в статье для сербских СМИ попытался принизить роль Красной Армии в освобождении Сербии.

    Российские дипломаты отметили, что статья Фергюсона, по их мнению, продвигает недобросовестные идеи коллективного Запада и искажает историческую правду, пытаясь бросить тень на подвиги Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении российское посольство подчеркнуло, что попытка Фергюсона приписать основную роль в освобождении Белграда одному из народов бывшего СССР, украинцам, выглядит жалкой. Дипломаты отметили, что Красная Армия была единым целым, и ее победы были результатом совместных усилий представителей различных этносов, сражавшихся плечом к плечу.

    Кроме того, российские дипломаты указали на избирательность Фергюсона в его оценках, подчеркнув, что он умолчал о тысячах гражданских жертвах, вызванных американо-британскими бомбардировками сербских городов в 1944 году. Они также напомнили о полном самоустранении британских дипломатов от участия в торжествах в честь освобождения Белграда 20 октября.

    Представители России раскритиковали британского посла за отсутствие на праздничных мероприятиях в Сербии и рекомендовали ему «опомниться и больше никогда не заниматься злонамеренным искажением истории». Власти России неоднократно заявляли о попытках европейских стран переписать историю и подчеркивали важность сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне.

    Ранее президент Сербии Александар Вучич отметил, что Белград был освобожден от фашистов с помощью Красной армии в октябре 1944 года, и подчеркнул, что эта помощь не забывается.

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    2 ноября 2024, 20:17 • Новости дня
    На Украине решили заставить инвалидов и женщин заниматься разминированием
    На Украине решили заставить инвалидов и женщин заниматься разминированием
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское министерство обороны сообщило, что инвалиды и женщины начнут заниматься разминированием территорий для обеспечения «равного доступа» к работе.

    «Одной из главных целей противоминной деятельности в системе министерства обороны является равный доступ к работе в этой сфере», – указали в ведомстве, передает Ura.ru.

    Там отметили, что планируется увеличить привлечение женщин, ветеранов, лиц, пострадавших от взрывоопасных предметов, и инвалидов к этой деятельности.

    Ранее украинский военнопленный Владимир Гаврошенко заявил, что его мобилизовали, несмотря на отсутствие трех пальцев, хотя без них он не может стрелять. Другой пленный Юрий Марсюк сообщал, что в ВСУ из-за нехватки живой силы призывают инвалидов в свои ряды, включая тех, у кого отсутствуют конечности.

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