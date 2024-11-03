«Локомотив» обыграл «Трактор» и продлил победную серию

«Локомотив» победил «Трактор» 5:3, продлив серию до восьми побед подряд

Tекст: Мария Иванова

Ярославский «Локомотив» одержал победу над челябинским «Трактором» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает ТАСС. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «Локомотива», который продлил победную серию до восьми матчей подряд.

Заброшенными шайбами в составе ярославской команды отметились Александр Радулов, отличившийся дважды на 5-й и 44-й минутах, а также Максим Шалунов, Степан Никулин и Павел Красковский. В составе «Трактора» голы забили Артем Блажиевский, Дилан Сикьюра и Александр Шаров.

Стоит отметить, что Максим Шалунов, воспитанник «Трактора», забросил свою 200-ю шайбу в КХЛ. Во время матча он также принимал участие в драке с нападающим «Трактора» Чарльзом Робинсоном, и оба игрока получили пятиминутные штрафные санкции.

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Трактор» встретились в полуфинале Кубка Гагарина, где ярославцы оказались сильнее, выиграв серию 4-0. На данный момент «Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции с 42 очками после 24 матчей, тогда как «Трактор» лидирует в Восточной конференции, набрав 34 очка в 23 играх.

В следующей игре «Локомотив» встретится с нижегородским «Торпедо» 6 ноября, а «Трактор» отправится в гости к «Адмиралу» из Владивостока 9 ноября.

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