  • Новость часаНебензя посоветовал Зеленскому поторопиться с переговорами
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    Как поймали подложившего взрывчатку для полковника Генштаба РФ
    На Украине задержан подозреваемый в убийстве Фарион
    Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    Кинолог: Жизнь собаки на войне важнее собственной
    Суд арестовал главу Военно-строительной компании Белкова
    Аргентина отказалась участвовать в санкциях против России
    Песков поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    ФБР: Трамп при покушении мог пострадать не от пули, а от обломка телесуфлера
    В России утвердили курорты федерального значения
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Манипуляции и индивидуализм превратили США в опасного идиота

    Для сохранения власти американские и британские политики должны лишь дурачить своих избирателей. Все остальное граждане предпринимают самостоятельно. Это делает обе державы опасными противниками, поскольку народ там привык подчиняться своим правителям даже в самых безумных предприятиях.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Власть на Западе становится все менее легитимной

    Ситуация с Камалой Харрис еще раз демонстрирует растущее пренебрежение западных элит к воле народа. И это элитам может стоить очень дорого. Об этом Камале с каждого угла, из каждого микрофона в ходе предвыборной кампании будут напоминать республиканцы.

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков До мирных переговоров по Украине осталось два шага

    Сейчас начинается этап торга. Украина всеми силами пытается заманить Россию на второй «саммит мира». Отсюда разговоры о возможных территориальных уступках, о готовности вести диалог. Не исключены новые демонстративные шаги.

    17 комментариев
    25 июля 2024, 19:24 • Новости дня

    ФХР расторгла договор с КХЛ на проведение чемпионата России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правление Федерации хоккея России (ФХР) приняло предложение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о расторжении договора о делегировании прав на проведение национальных чемпионатов, сообщили в ФХР.

    Там отметили, что ФХР решила принять предложение КХЛ о лишении чемпионата КХЛ статуса чемпионата России, и одобрило решение снять статус первенства России по хоккею среди игроков до 21 года с чемпионата Молодежной хоккейной лиги, передает ТАСС.

    Ранее дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) оштрафовал Федерацию хоккея России за участие вратаря Ивана Федотова в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

    24 июля 2024, 20:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве

    Востоковед Семенов: Турция является единственной страной НАТО, с которой у России не изменились отношения по линии Интерпола

    Эксперт объяснил быстроту задержания в Турции исполнителя теракта в Москве
    @ Кадр из видео

    Турция наглядно продемонстрировала, что ее связи с Россией по линии Интерпола до сих пор сильны и стабильны. Тем не менее Анкаре еще предстоит доказать доверительность диалога с Москвой путем передачи преступника профильным службам РФ, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве.

    «В данной ситуации все участвующие стороны продемонстрировали свои наилучшие профессиональные качества. Российские спецслужбы в кратчайшие сроки сумели установить личность преступника и передать информацию своим турецким коллегам через каналы Интерпола. Данный механизм взаимодействия Москвы и Анкары налажен достаточно хорошо», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающим на высокий уровень отношений двух стран», – отмечает он.

    «Однако ставить точку в данной истории пока рано. Истинная степень доверительности нашего диалога станет ясна лишь после того, когда Анкара примет решение о передаче преступника правоохранительным органам России. Тем не менее положительный характер имеющегося взаимодействия нельзя не отметить», – заключил Семенов.

    Ранее в Турции задержали россиянина, подозреваемого в подрыве автомашины в Москве. Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая. По его словам, о нахождении на территории республики Евгения Серебрякова Анкаре сообщили представители подразделения Интерпола, расположенного в РФ. Ерликая отметил, что преступник прибыл в Турцию на самолете.

    Напомним, в среду в московском дворе на Синявинской улице был взорван автомобиль Toyota Prado. В результате водителю авто оторвало стопы, в связи с чем он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

    Очевидец, оказавший пострадавшему первую помощь, отмечал, что тот был сильно обожжен. Вместе с ним в автомобиле находилась и супруга, которую из-за взрыва отбросило в сторону. Произошедшее было квалифицировано как покушение на убийство. О том, что подозреваемый находится в Турции, впервые сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

    Коментарии (14)
    25 июля 2024, 12:40 • Новости дня
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    Американист Дробницкий: Первая речь Байдена после снятия с выборов стала лживым кошмаром
    @ Evan Vucci/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джо Байден отметил, что стал первым американским президентом в этом столетии, при котором США не была в состоянии войны. Но на деле он войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США выступил со специальным обращением к согражданам.

    «Джо Байден в первой после выхода из предвыборной гонки речи фактически попрощался с большой политикой. Его выступление, по всей видимости, задумывалось как попытка представить президентство политика как историческое и прорывное. Но вместо этого оно получилось ужасным и кошмарно лживым», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Так, в США якобы преступность на исторически низком уровне, граница на замке, инфляция снижается рекордными темпами и производство возвращается в страну. Кроме того, выяснилось, что Байден стал первым американским президентом в этом столетии, при котором страна не была в состоянии войны. А как же рекордные затраты на Украину? Как же авиаудары по Йемену, ситуация на Ближнем Востоке? Очевидно, что правду эта администрация говорить не будет, а она состоит в том, что период Pax Americana начал рушиться», – рассуждает собеседник. 

    По его мнению, Байден войдет в историю как президент, при котором «окончательно все слетело с катушек». «После речи политика стало действительно страшно, потому что не очень понятно, кто руководит этой огромной, вышедшей из-под контроля машиной под названием Соединенные Штаты Америки: кто управляет печатным станком, вооруженными силами, кто контролирует то, что осталось от дипломатии», – указал аналитик.

    Решение Байдена остаться на посту президента до выборов Дробницкий объясняет тем, что тот – «верный солдат партии, который на протяжении всей своей карьеры делал то, что ему говорят». Сейчас в Демпартии, видимо, посчитали лучшим, чтобы Байден не уходил в отставку. «Полагаю, американские чиновники испугались неконтролируемого хаоса. Потому что если бы он сейчас уходил в отставку, то Америке пришлось бы приводить к присяге Харрис, а это вывело бы подковерные игры на новый уровень», – детализировал политолог.

    Кроме того, пришлось бы назначать вице-президента и утверждать его в Конгрессе, добавил спикер. «Американский парламент не смог бы прийти к квалифицированному большинству. Там бы развернулась жуткая драка, которая продолжалась бы до выборов», – уточнил он. И хотя в Демпартии попытались избежать хаоса, это может привести к еще более серьезным последствиям, считает американист.

    «План демократов таков: оставить на полгода на месте блюстителя «живой труп», а в ноябре попытаться докинуть Харрис голосов. Ни к чему хорошему это не приведет. В целом же состояние американской политической системы можно описать как предельно непрозрачную, разъединенную, лживую», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к согражданам. Речь стала первым публичным мероприятием политика за неделю после его изоляции в связи с обнаружением ковида и неожиданного объявления о решении не бороться за переизбрание. 

    Байден отметил, что, по его мнению, заслуживает второго срока на посту главы государства, но решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии. «Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки заслуживают второго срока, но ничто, ничто, включая личные амбиции, не может помешать сохранению нашей демократии, поэтому я решил, что лучший путь вперед – передать эстафету новому поколению, это лучший способ объединить наш народ», – сказал он.

    Байден сказал, что уже сделал свой выбор на предстоящем голосовании – это вице-президент Камала Харрис, которую он призвал поддержать как кандидата в президенты. При этом глава Белого дома отказался уходить в отставку, к чему его призывали как республиканцы, так и демократы. Он подчеркнул, что в оставшиеся полгода сосредоточится на своих президентских обязанностях: обеспечении роста экономики, защите прав граждан и так далее.

    Президент заявил, что США также будут продолжать объединять коалицию стран, помогающих Украине, и укреплять НАТО. Также он добавил, что намерен добиться окончания военных действий в секторе Газа и освобождения всех заложников. При этом Байден указал, что он – первый президент США в XXI веке, при котором страна не вовлечена в войну где-либо в мире.

    Напомним, Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис и сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу.

    Коментарии (17)
    25 июля 2024, 08:28 • Новости дня
    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»

    Украинские радикалы опубликовали видео якобы момента убийства Ирины Фарион

    Украинские радикалы опубликовали видео «момента убийства Фарион»
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Взявшая на себя ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион неонацистская группировка National-Socialism/White Power (NS/WP, признана террористической и запрещена в России) опубликовала в своих соцсетях видео, на котором якобы есть момент преступления, сообщили украинские СМИ.

    На записи слышны лишь женские крики, а сам момент преступления не виден, пишет «Российская газета».

    Украинское издание «Страна.ua» утверждает, что автомобили в кадре совпадают с теми, что были на месте убийства.

    Между тем неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Фарион. По их словам, она разжигала «ненависть по языковому признаку» внутри украинского общества.

    Ранее в правоохранительных органах Украины заявили, что убийство Фарион готовилось не меньше месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    24 июля 2024, 22:13 • Новости дня
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    Генерал Кобылаш назначен командующим ВВС РФ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим ВВС России и заместителем главнокомандующего ВКС России, сообщили в Минобороны.

    «Кобылаш Сергей Иванович – командующий военно-воздушными силами, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Также, согласно данным военного ведомства, командующим дальней авиацией назначен генерал-майор Сергей Кувалдин.

    Ранее Кобылаш занимал должность командующего Дальней авиацией ВКС РФ с 2016 по 2024 год.


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    25 июля 2024, 09:19 • Новости дня
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    Ударом «Искандера-М» в Харькове уничтожено до 100 боевиков ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли ракетный удар комплекса «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, среди которых было 40 иностранных инструкторов, сообщили в министерстве обороны.

    В ведомстве уточнили, что удар был нанесен по базе иностранных наемников в здании строительной компании «Скорпион» в промзоне Харькова, уничтожено до 100 боевиков, из них 40 зарубежных инструкторов, а также около 60 военнослужащих 151-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении командного пункта 63-й механизированной бригады украинской армии в Красном Лимане с более чем 300 FPV-дронами.

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    25 июля 2024, 09:46 • Новости дня
    Банки начали массово блокировать переводы из-за новых правил

    Tекст: Александра Юдина

    Российские банки с 25 июля начали активно блокировать денежные переводы граждан в случае, если система выявляет признаки возможного мошенничества, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

    Так, согласно новым правилам, направленным на защиту клиентов от финансовых махинаций, изменения могут привести к временным неудобствам для добросовестных пользователей, передает РИА «Новости».

    Белянчикова отметила, что основания для блокировки переводов существенно расширились.

    Уточняется, что банки будут обращать внимание на нехарактерную активность абонента, зафиксированную оператором сотовой связи, длительные телефонные разговоры с неизвестными номерами и большое количество подозрительных SMS-сообщений.

    По словам эксперта, подобные меры позволят снизить количество случаев мошенничества, однако могут привести к увеличению числа заблокированных переводов. Если ваш платеж был приостановлен, необходимо незамедлительно связаться с банком для выяснения причин.

    При этом Белянчикова подчеркнула, что если реквизиты клиента ошибочно попали в базу мошенников, оспорить это решение можно будет только в судебном порядке.

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    25 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион

    Зеленский объявил о поимке подозреваемого в убийстве Фарион

    В Днепре задержали подозреваемого в убийстве Фарион
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские правоохранители задержали в Днепре (Днепропетровске) подозреваемого в убийстве бывшего депутата Рады Ирины Фарион, им оказался 18-летний молодой человек, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    О задержании подозреваемого доложил глава украинского МВД Игорь Клименко, сказал Зеленский, передает ТАСС.

    Предполагаемым убийцей оказался 18-летний молодой человек.

    Зеленский назвал операцию по задержанию «очень непростой». «Продолжаются необходимые следственные действия и экспертизы», – добавил он. Главе МВД поручено предоставить все детали.

    До этого источник в правоохранительных органах Украины сообщал, что убийство Фарион готовили не менее 30 дней.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто на самом деле мог стоять за этим преступлением.

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    25 июля 2024, 11:22 • Новости дня
    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    New York Times: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры

    NYT: Россия использует в ракетах американские микрочипы и сенсоры
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Несмотря на санкции, с начала обострения ситуации на Украине Россия получила чипы для боевой электроники американского производства почти на 4 млрд долларов, пишет The New York Times.

    Так, одним из важных чипов в российских ракетах оказалась программируемая пользователем вентильная матрица, или FPGA, производимая такими американскими компаниями, как Advanced Micro Devices и Intel. Подобный чип используется в пожарной сигнализации, интернет-модемах, ракетах и беспилотных летательных аппаратах для молниеносной обработки данных, передает The New York Times.

    Издание отмечает, что многие чипы были закуплены через группу подставных компаний в Гонконге.

    Ссылаясь на данные российской таможни, NYT уверяет, что Россия импортировала товаров на сумму более 390 млн долларов, что является только частью «усилий Москвы по обходу санкций».

    Издание подчеркивает, что еще в 2020 году Кремль предпринял попытку наладить производство чипов внутри страны, однако вместо этого Москва «наладила отношения с крупными производителями чипов в США.

    New York Times указывает, что Россия «быстро переориентировала цепочки поставок», начав с поиска дружественных стран и портов, готовых обслуживать ее суда.

    Тогда у России появились возможности закупать чипы через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Главным поставщиком микросхем в Россию стал Китай – согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, 29% всех полупроводниковых приборов поставляются через эту страну.

    В частности, в центральном китайском городе Чэнду располагается производящая чипы для беспилотных летательных аппаратов Shahed и Lancet компания Texas Instruments.

    Еще один американский производитель микросхем Micron Technology производит чипы в Сиане.

    При этом New York Times отправила запросы указанным компаниям с просьбой разъяснить ситуацию, на что получила ответ о «полном соблюдении требований экспортного контроля США».

    Как заметила старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (аналитический центр в Вашингтоне) Эмили Килкриз, в первые несколько недель российской спецоперации было ожидание «сокрушительных мер», однако в США «явно недооценили трудности, с которыми пришлось столкнуться в обеспечении соблюдения законодательства на таком рынке».

    Ранее в США объявили о санкциях, которые предусматривают запрет на поставки в Россию полупроводниковых чипов, произведенных в третьих странах, но при помощи американских технологий.

    Экономист Иван Лизан пояснил газете ВЗГЛЯД, что США не смогут ограничить Китай в сфере поставок полупроводниковых чипов в Россию – в случае принятия данных ограничений импорт станет теневым.

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    25 июля 2024, 12:13 • Новости дня
    Подозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков действовал в составе группы
    Подозреваемый в подрыве машины в Москве Серебряков действовал в составе группы
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подозреваемый в подрыве машины в столице Евгений Серебряков действовал в составе группы, заявил источник в правоохранительных органах.

    У следствия есть основания полагать, что подозреваемый действовал в составе преступной группы, в этой группе были распределены роли, сказал собеседник ТАСС.

    Серебряков был исполнителем, принимаются меры для установления заказчика и организатора преступления.

    В среду при взрыве автомобиля в Москве пострадал участник СВО и его супруга. МВД уточнило, что в действие было приведено взрывное устройство. Подозреваемого Евгения Серебрякова задержали в Турции, куда он въехал как турист.

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    24 июля 2024, 21:46 • Новости дня
    Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем

    Опубликованы кадры сопровождения СУ-27 трех самолетов британских ВВС над Черным морем

    Опубликованы кадры перехвата СУ-27 самолетов британских ВВС над Черным морем
    @ Кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны России показало кадры сопровождения российским истребителем Су-27 стратегического самолета-разведчика RC-135 и двух истребителей Typhoon ВВС Великобритании над акваторией Черного моря.

    Кадры предоставлены из кабины пилотов истребителя Су-27, который сопровождает три британских самолета, сообщает ТАСС. Видео демонстрирует перехваченные российским истребителем самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon.

    Ранее сообщалось, что британские истребители и самолет-разведчик попытались подойти к российской границе в Черном море, их перехватил истребитель Су-27.

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    25 июля 2024, 12:57 • Новости дня
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    Кремль поинтересовался, есть ли у Украины разрешение кураторов на переговоры с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия открыта для переговоров, но нужно понять, насколько готова к ним Украина, есть ли на это разрешение ее кураторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

     «Россия в целом открыта для переговорного процесса, но сначала нужно понять, насколько готова к этому украинская сторона и насколько она имеет разрешение на это от своих кураторов», – цитирует ТАСС Пескова.

    По его словам, пока звучат не совсем понятные различные заявления от украинских властей.

    Песков отметил, что кроме общей проблемы с легитимностью Владимира Зеленского, на Украине запрещены какие-либо контакты и переговоры с российской стороной, поэтому нужны разъяснения.

    Ранее Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

    Также Песков заявил, что цели России безальтернативны, она добьется их путем СВО или путем переговоров.

    Коментарии (11)
    24 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Песков назвал безопасность страны важнее ношения никабов
    Песков назвал безопасность страны важнее ношения никабов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Безопасность страны должна превалировать над соблюдением некоторых традиций, например, ношения никабов, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он отметил, что мы живем в такое время, когда возникают ситуации, связанные с необходимостью обеспечения безопасности. По его словам, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что в Кремле не ведутся дискуссии на тему запрета никабов.

    Инфографика

    Коментарии (33)
    24 июля 2024, 21:38 • Новости дня
    В Госдепе решили, что Киев всегда был готов к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти всегда были готовы к диалогу с Москвой, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

    «Они [киевские власти] всегда были готовы к переговорам по достижению справедливого и долгосрочного мира», – сказал он, комментируя итоги встречи главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.

    Он добавил, что в контексте мирных переговоров США не ведут каких-либо дискуссий без Киева и придерживаются принципа «ничего об Украине без участия Украины».

    Представитель МИД Мария Захарова ранее обращала внимание, что главным препятствием переговоров является их запрет по указу Владимира Зеленского.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется получить разъяснения по поводу слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Киева к переговорам с российской стороной.

    Ранее Песков пояснил, что нелегитимность Владимира Зеленского на посту президента Украины и введенный им запрет на переговоры Киева с Москвой сильно осложняют процесс организации мирных переговоров. 

    Коментарии (23)
    25 июля 2024, 13:52 • Новости дня
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    Лавров пообещал подарить главе МИД Индонезии такую же брошь, как у Захаровой
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал главе МИД Индонезии Ретно Марсуди прислать из Москвы такую же брошь, как у официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

    Брошь из лепестков черного цветка из атласа с мерцающей сердцевиной привлекла внимание Марсуди во время переговоров на полях СМИД АСЕАН в Лаосе. Украшение было прикреплено к белоснежной рубашке Захаровой, передает ТАСС.

    Лавров по русскому обычаю предложил тут же подарить главе МИД Индонезии, но брошь была пришита к одежде Захаровой, тогда он пообещал прислать копию из России.

    Ранее Лавров и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф пошутили про контроль женщин над мужчинами в Лаосе.

    Коментарии (25)
    25 июля 2024, 09:43 • Новости дня
    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34

    Экс-разведчик Червинский заявил, что группу по «угону» российского Су-34 создал Залужный

    Залужного обвинили в руководстве операцией по «угону» российского Су-34
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-главком вооруженными силами Украины Валерий Залужный лично санкционировал операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в 2022 году, следует из протокола допроса экс-полковника ВСУ Романа Червинского.

    В июле 2022 года сотрудники ВСУ и СБУ попытались завербовать российского военного летчика, чтобы тот перегнал Су-34 на Украину. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а российские войска нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолет. В результате российской атаки погиб командир войсковой части А1469 ВСУ, 17 военных были ранены, полностью уничтожены два боевых истребителя, значительно повреждены взлетная полоса и другая техника, а также здания.

    Украинские СМИ сообщили, что операцию по вербовке летчика якобы организовал полковник Роман Червинский, который служил в Силах специальных операций (ССО) ВСУ. По версии следствия, операция проводилась  «без согласия соответствующих госорганов».

    Червинский заявляет, что был рядовым участником межведомственной группы, в которую входили сотрудники ВСУ и СБУ, а операцию координировали руководители обоих ведомств. Кроме того,  приказ о создании группы, в которую вошли три офицера ССО ВСУ, офицер воздушного командования «Центр» ВСУ Олег Захарчук и оперуполномоченный ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Гавриленко, подписал бывший тогда главком ВСУ Валерий Залужный, пишет RT со ссылкой на показания экс-разведчика и материалы дела.

    По словам Червинского, он лично видел эти документы и хранил их в сейфе начальника штаба воинской части, в которой он служил замкомандира.

    Согласно показаниям Червинского, в группе не было старшего, каждый действовал на своем направлении. К нему обратился старый знакомый из СБУ Сергей Гавриленко, который заявил, что на спецоперацию нужны деньги, чтобы завербовать в России перебежчика, он дал ему электронный кошелек, куда Червинский  перевел около 6–8 тыс. долларов.

    Позже Червинский, по его показаниям, участвовал почти в каждом этапе спецоперации. По его словам, замглавы СБУ Анатолий Сандурский подтвердил, что спецслужбы готовят не одну подобную операцию.

    Эту же информацию бывшему полковнику дал тогдашний начальник ГУ СБУ по Киеву и Киевской области Сергей Заяц, который «получал ежедневно доклады по данной операции, знал о контактах с тремя пилотами ВКС РФ».

    На допросе Роман Червинский также подробно рассказал, как происходила вербовка российского военного летчика. По его словам, сотрудники СБУ из рабочей группы проверяли личную информацию о кандидатах, а также контролировали их интернет-трафик и трафик их жен и ближайших родственников. Российскому летчику предлагалось вознаграждение за предательство, а также было обещано перевезти всю семью в Евросоюз и европейские паспорта.

    Червинский на допросе несколько раз заявил, что якобы предупреждал коллег о вероятных провалах, но в то же время занимался параллельно своими делами.

    Напомним, Червинского отпустили из СИЗО под залог, который за него внес бывший президент Украины Петр Порошенко, и поместили под домашний арест.

    Между тем The Washington Post и немецкий журнал Der Spiegel назвали экс-полковника ВСУ координатором атак на газопроводы систем «Северный поток» в 2022 году, сам Червинский заявил, что такие сведения «распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований».

    Ранее украинский суд продлил срок заключения под стражей бывшему командиру ВСУ Роману Червинскому, который в 2023 году пытался угнать российский самолет.

    Напомним, в июле 2022 года ФСБ объявила, что сорвала курируемую спецслужбами стран НАТО операцию Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины по угону российских боевых самолетов. Российская контрразведка в ходе оперативной игры против ГУР получила данные, благодаря которым Вооруженные силы РФ уничтожили ряд украинских военных объектов.

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