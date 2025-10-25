«Ак Барс» продлил победную серию до девяти матчей в КХЛ

«Ак Барс» одержал девятую победу подряд в КХЛ, победив «Адмирал»

Tекст: Мария Иванова

Казанский «Ак Барс» одержал очередную победу в регулярном чемпионате КХЛ, обыграв дома владивостокский «Адмирал» со счетом 5:3, передает ТАСС.

В составе хозяев отличились Илья Сафонов, забросивший две шайбы на третьей и пятьдесят третьей минутах, а также Митчелл Миллер и Александр Хмелевский, который оформил дубль во втором периоде.

У «Адмирала» результативными бросками отметились Никита Тертышный, Дмитрий Завгородний и Степан Старков. Эта победа стала для «Ак Барса» девятой подряд в текущем сезоне. Теперь казанцы занимают второе место на Востоке, имея на своем счету 27 очков после 19 матчей.

«Ак Барс» в 12-й раз подряд одержал победу в домашних встречах в рамках регулярных чемпионатов КХЛ.

Владивостокская команда, напротив, потерпела третье подряд поражение и сейчас идет десятой на Востоке с 15 очками в 15 играх.

Следующая игра между командами пройдет 27 октября, вновь на льду в Казани.

Ранее «Ак Барс» одержал волевую победу на выезде над «Металлургом», команда отыгралась после трех пропущенных шайб в середине встречи.