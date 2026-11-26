Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Суд отложил рассмотрение дела «иволгинского потрошителя» об убийстве 1997 года
В Канске отложили суд над серийным убийцей Орунбаевым за расправу в 1997 году
Канский городской суд отложил рассмотрение уголовного дела серийного убийцы Кегашбека Орунбаева об изнасиловании и убийстве женщины в 1997 году.
В Красноярском крае перенесли начало судебного процесса над серийным маньяком Кегашбеком Орунбаевым, известным как «иволгинский потрошитель». «Рассмотрение уголовного дела Кегашбека Орунбаева отложено», – сообщили РИА «Новости» в прокуратуре Красноярского края.
По версии краевого управления СК, летом 1997 года мужчина отбывал наказание в колонии-поселении в поселке Курдояки и оказался в Канске, где изнасиловал и убил 35-летнюю местную жительницу. В прокуратуре уточнили, что жертва погибла от многочисленных тяжелых травм и внутреннего кровотечения после жестокого избиения и удушения.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым, однако в октябре следствие завершило расследование и направило дело в суд. С 2013 года Орунбаев отбывает пожизненное лишение свободы в колонии «Черный дельфин» за серию аналогичных тяжких преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее серийного убийцу Кегашбека Орунбаева признали вменяемым по результатам психиатрической экспертизы.
Также судебные приставы начали взыскивать с пожизненно осужденного более 961 тыс. рублей морального вреда.
Кроме того, прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по расследуемому делу об убийстве и изнасиловании женщины в Канске в 1997 году.