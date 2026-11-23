Документы о смерти крымского ученика Куинджи найдены в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Документы ставят точку в многолетнем споре о биографии живописца, устраняя разночтения: ранее предполагалось, что он мог умереть в Греции или Лондоне, передает РИА «Новости».

«Согласно записи актов гражданского состояния общины острова Скирос, уроженец Евпатории скончался на Скиросе 16 июля 1929 года в 18:00 в возрасте 61 года и был похоронен на местном кладбище», – заявил Галани.

Находка стала возможной благодаря совместным поискам в Российском государственном историческом архиве и американском исследовательском фонде, в которых также участвовал потомок семьи художника Валентин Назаров.

Николай Химона (1864–1929) родился в Евпатории в семье обрусевших греков. Он окончил Императорскую Академию художеств в Петербурге, где учился в мастерской Архипа Куинджи, и был близким другом Николая Рериха. В 1919 году Химона эмигрировал в Грецию, а в 1920-х годах его работы с успехом выставлялись в Афинах и Лондоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее аукционный дом Heritage Auctions сообщил о торгах в американском Далласе русской иконой XVI века «Чудо Георгия о змие с 18 житийными клеймами».

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