ВС России уничтожили склады с едой для пограничников ВСУ под Харьковом

Tекст: Катерина Туманова

«В результате слаженной работы авиации ВКС и разведки Северян уничтожено большинство продовольственных складов погранотрядов ГПСУ, дислоцированных в Харьковской области. Позиции боевиков уже неделю не получают еды. Дополнительно сказывается работа по уничтожению средств доставки противника», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

При этом на всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы «Севера» продолжают продвижение вглубь региона при поддержке артиллерии и ТОС.

На Липцовском направлении ВС России с тяжелыми боями продвинулись по лесопосадкам южнее Высокой Яруги, на Волчанском и Великобурлукском направлениях – в лесном массиве возле Бугаевки.

В Сумской области российские военные наращивают интенсивность ударов по позициям противника. В Сумском районе идут тяжелые стрелковые бои в районе Хотени, в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в лесопосадках возле Коренека.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России поразили командный пункт с секретным делопроизводством ВСУ под Харьковом.

Беспилотные подразделения «Северян» лишили ВСУ подвоза продовольствия и боеприпасов на ряде участков в Харьковской области.

Расчеты ПВО группировки «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 130 украинских беспилотников.