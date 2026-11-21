И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
«Северяне» уничтожили продсклады погранотрядов ГПСУ под Харьковом
ВС России уничтожили склады с едой для пограничников ВСУ под Харьковом
В результате работы авиации ВКС и разведки группировки войск «Север» за прошедшие сутки уничтожены продсклады погранотрядов Украины, дислоцированных в Харьковской области.
«В результате слаженной работы авиации ВКС и разведки Северян уничтожено большинство продовольственных складов погранотрядов ГПСУ, дислоцированных в Харьковской области. Позиции боевиков уже неделю не получают еды. Дополнительно сказывается работа по уничтожению средств доставки противника», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
При этом на всех участках фронта в Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы «Севера» продолжают продвижение вглубь региона при поддержке артиллерии и ТОС.
На Липцовском направлении ВС России с тяжелыми боями продвинулись по лесопосадкам южнее Высокой Яруги, на Волчанском и Великобурлукском направлениях – в лесном массиве возле Бугаевки.
В Сумской области российские военные наращивают интенсивность ударов по позициям противника. В Сумском районе идут тяжелые стрелковые бои в районе Хотени, в Шосткинском районе штурмовики ведут бои в лесопосадках возле Коренека.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России поразили командный пункт с секретным делопроизводством ВСУ под Харьковом.
Беспилотные подразделения «Северян» лишили ВСУ подвоза продовольствия и боеприпасов на ряде участков в Харьковской области.
Расчеты ПВО группировки «Север» уничтожили в Харьковской и Сумской областях более 130 украинских беспилотников.