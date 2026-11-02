Экс-чемпион UFC Макгрегор объявил о завершении карьеры после следующего боя

Tекст: Антон Антонов

«Я собираюсь попытаться продать свой следующий бой. Мой последний бой. Посмотрим, какие цифры я смогу сгенерировать. Буду продолжать бить свои собственные рекорды», – заявил ирландский спортсмен в X.

Он выразил уверенность, что его бой привлечет больше внимания зрителей, чем недавний поединок Сауля Альвареса против Кристиана Мбилли.

На счету 38-летнего Макгрегора 22 победы и семь поражений в смешанных единоборствах, передает ТАСС.

Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весе. Его бой с американцем Майклом Чендлером в июне 2024 года был отменен из-за травмы пальца ноги, полученной ирландцем во время подготовки. До этого, в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу в поединке против американца Дастина Порье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом глава UFC сообщил о невозможности для Макгрегора выходить в октагон целый год из-за тяжелой травмы бедра.

В прошлом году бывший чемпион UFC отказался баллотироваться на пост президента Ирландии.