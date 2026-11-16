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В Тбилиси обвинили Каллас в высокомерии к грузинскому народу
Депутат Гордуладзе обвинил Каллас в высокомерии к грузинскому народу
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Арчил Гордуладзе, возглавляющий юридический комитет парламента, обвинил Брюссель в высокомерии к грузинскому народу из-за несоответствующего уровню саммита приглашения Грузии на форум по региональной безопасности и связуемости, проводимый в понедельник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Комментируя заявление руководителя европейской дипломатии Каи Каллас, что в Брюссель на эту встречу «и так прибыло много министров для обсуждения партнерства с регионом Черного моря, Южным Кавказом и Центральной Азией», парламентарий сказал о «высокомерном, пренебрежительном отношении брюссельской бюрократии к Грузии и избранному ее народом правительству».
При этом, по его словам, «для ЕС отношения с Грузией сегодня намного важнее, чем для Грузии».
«Это касается связуемости, «Срединного коридора» и многого другого», – заявил Арчил Гордуладзе.
Он отметил, что ЕС, отказавшись приглашать делегацию Грузии на уровне министра, «навредил сам себе».
Ранее в понедельник МИД Грузии в своем заявлении объяснил отказ от участия в министерском саммите в Брюсселе «отсутствием приглашения на соответствующем уровне».