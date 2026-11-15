Картину Ван Гога призвали снять с торгов из-за роли нацистов в смене владельца

NYT: От Sotheby's потребовали отменить продажу картины Ван Гога

Tекст: Антон Антонов

Наследники, проживающие в США, утверждают, что картина была продана в Амстердаме в результате финансовых потерь их семьи под властью нацистов, пишет New York Times.

Адвокат наследников Гуннар Шнабель призвал Sotheby's доказать, что картина была продана по рыночной стоимости и семья «хотела бы осуществить продажу даже без нацистского правления».

В электронном письме аукционному дому он заявил, что в противном случае «аукцион не может состояться». Он отметил готовность клиента к справедливому решению в духе Вашингтонских принципов 1998 года, касающихся конфискованного искусства.

В Sotheby's заявили об осведомленности о проблемах и диалоге с наследниками. «Хотя наши исследования на сегодняшний день не установили, что картина была продана по принуждению, мы признаем важность вдумчивого и конструктивного взаимодействия с семьей», – заявил аукционный дом.

Картина «Цветущий каштан», написанная Ван Гогом в 1890 году, оценивается в 180 млн долларов – это самая высокая оценка для произведений искусства в этом сезоне. Она была приобретена в 1909 году прадедом одного из наследников, основателем немецкой издательской компании Самуэлем Фишером.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на торгах Sotheby's в Париже за 15 360 евро продали подаренный британскому барону золотой портсигар Николая II.

Аукционный дом Sotheby's анонсировал продажу связанных с дореволюционной Россией предметов за 15 млн долларов.