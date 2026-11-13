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    Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

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    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    13 ноября 2026, 20:42 • Новости дня

    Суд Парижа продлил арест обвиняемой в шпионаже россиянке Новиковой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижский суд постановил продлить содержание под стражей российской активистки Анны Новиковой еще на полгода.

    Срок содержания под стражей гражданки России Анны Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже, продлен на шесть месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанной Филиппа де Веля. В октябре он сообщал, что суд отклонил восьмое ходатайство об освобождении подзащитной.

    О задержании трех членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, среди которых была гражданка России Анна Новикова, стало известно в ноябре 2025 года. Задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

    В посольстве России тогда подтвердили факт задержания Новиковой, отметив, что наличие у нее французского гражданства ограничивает возможности дипломатов. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство и посольство в Париже приложат все усилия для ее скорейшего освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парижский суд отказался перевести Новикову под судебный контроль.

    В мае прошение о переводе под домашний арест также отклонили, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем.

    В апреле посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о готовности посольства предоставить жилье россиянке в качестве гарантии для ее освобождения под судебный надзор.

    12 ноября 2026, 05:01 • Новости дня
    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой

    Москва запретила въезд четверым французам из-за высылки главы RT

    Россия закрыла въезд четырем французам за травлю экс-главы бюро RT Федоровой
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запрете на въезд в страну двум французским журналистам и двум депутатам в качестве ответной меры на выдворение из Франции бывшей главы бюро RT Ксении Федоровой.

    Российская сторона приняла решение ограничить въезд гражданам Франции, которые участвовали в кампании против Федоровой и добивались ее высылки.

    «В качестве реакции на эти репрессивные меры будем разрабатывать комплекс ответных шагов <…> Российской стороной принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства депутатам Национального собрания Франции Артуру Делапорту и Саше Улье, а также журналистам Полю Гого и Ариан Шеман, активно участвовавшим в травле К. В. Федоровой и призывавшим к ее высылке из Франции», – приводятся на сайте МИД России слова Захаровой в ходе брифинга.

    Дипломат уточнила, что указанные люди не просто содействовали, а организовали высылку Ксении Федоровой из страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал ограничения ЕС в отношении Ксении Федоровой как попытку подавить инакомыслие во Франции. Захарова в сентябре пообещала ответные меры на введение европейских санкций против бывшей главы RT во Франции.

    В августе замдиректора департамента информации и печати МИД Алексей Фадеев назвал решение Парижа о выдворении журналистки актом расправы.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Два гвардейца почетного караула упали в обморок рядом с Макроном

    Le Parisien: Два гвардейца почетного караула рухнули возле Макрона

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время встречи президента Франции Эммануэля Макрона с президентом Словакии Петером Пеллегрини в Елисейском дворце два гвардейца почетного караула упали в обморок.

    Инцидент произошел в среду. Первый гвардеец пошатнулся, опустил саблю и рухнул на землю, к потерявшему сознание мужчине бросились на помощь присутствующие, пишет Le Parisien.

    «На кадрах, снятых словацким телевидением, видно, как гвардеец, шатаясь, опускает саблю, а затем падает. Макрон и несколько других человек немедленно бросились к мужчине, который, по всей видимости, потерял сознание», – сказано в материале.

    После этого Эммануэль Макрон поприветствовал подошедшего ко дворцу Петера Пеллегрини. В этот момент за кадром раздался звук падающей сабли – рухнул второй гвардеец почетного караула.

    Обоих пострадавших оперативно эвакуировал персонал Елисейского дворца. Информация об их состоянии здоровья на данный момент отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре выступил с экстренным обращением к нации из-за волны погромов. Telegraph писала, что Макрону подготовили тайный бункер на случай захвата резиденции.

    В 2017 году на параде в честь дня рождения британской королевы пятеро гвардейцев упали в обморок.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    11 ноября 2026, 15:59 • Новости дня
    МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Захарова: МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Польшу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам без крайней необходимости не посещать Польшу из-за деградации там общественной политической обстановки, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    «Мы вновь напоминаем о рекомендации министерства иностранных дел России российским гражданам без крайней необходимости воздержаться от поездок в Польшу. Общественная политическая обстановка там продолжает деградировать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    Она отметила, что находящимся в Польше россиянам при возникновении чрезвычайных ситуаций и необходимости экстренной помощи следует обращаться на горячую линию посольства России в Варшаве.

    Также Захарова сообщила, что российские дипломаты поддерживают связь с родственниками гражданки России, пострадавшей во время стрельбы в польском Кракове. По ее словам, состояние женщины стабильное, угрозы жизни нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье представитель российского посольства в Варшаве сообщил о стабильном состоянии россиянки, пострадавшей в результате стрельбы на Главной площади Кракова.

    Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила о наличии граждан России среди погибших и раненых при стрельбе в Кракове.

    Посольство России в Польше подтвердило информацию о ранении российской гражданки в результате стрельбы на Главной рыночной площади в Кракове.

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    12 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции

    Опрос оценил поддержку Лагард на президентских выборах во Франции в 14%

    Опрос показал шансы Лагард обойти правоцентристов на выборах во Франции
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Уходящая с поста председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард могла бы выступить наравне с кандидатом от правоцентристов Эдуаром Филиппом в случае участия в президентских выборах во Франции.

    В случае выдвижения своей кандидатуры на выборах в следующем году Лагард получила бы около 14% голосов в первом туре, немного опередив Филиппа с его 13,5%, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса Politico.

    При этом оба кандидата уступили бы лидеру крайне правых Марин Ле Пен и представителю левых Жан-Люку Меланшону, которые прошли бы во второй тур.

    Лагард, занимавшая пост министра экономики Франции при бывшем президенте Николя Саркози, должна покинуть ЕЦБ 7 февраля. Это произойдет примерно за месяц до того, как потенциальные кандидаты должны официально объявить о намерении баллотироваться.

    «Я сказала, что хочу вернуть себе свободу слова, свободу заниматься вопросами, которые не касаются денежно-кредитной политики, и это то, что я хочу делать», – заявила Лагард в ответ на вопрос о возможном участии в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник дзюдоист Тедди Ринер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году. В прошлом месяце председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о решении досрочно покинуть свой пост ради большей свободы слова. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал уходящую в отставку Лагард измученной неверными решениями Евросоюза.

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    12 ноября 2026, 19:59 • Новости дня
    Прокуратура США отказалась от сделки с российскими руферами

    Прокуратура США отменила сделку с российскими руферами Кузнецовым и Николау

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская прокуратура в последний момент отказалась заключать соглашение о признании вины с российскими руферами Сергеем Кузнецовым и Ангелиной Николау, заявил адвокат Ноэм Биэл.

    Стороны планировали заключить сделку, по которой россияне признали бы вину в правонарушении небольшой тяжести за восхождение на нью-йоркский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг, передает ТАСС.

    «Прошлой ночью мы получили электронное письмо от офиса прокуратуры, в котором говорится, что они больше не предлагают сделку с правонарушением небольшой тяжести, и вместо этого хотят продолжать дело с обвинениями в тяжких преступлениях», – сообщил Биэл.

    Юрист добавил, что первоначальное соглашение предусматривало наказание в виде общественных работ. Теперь Кузнецову и Николау грозят тюремное заключение и депортация в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заседание суда в Нью-Йорке по делу забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг российских руферов перенесли.

    В июле прокуратура Манхэттена пригрозила россиянам лишением свободы на срок до 20 лет.

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    12 ноября 2026, 06:01 • Новости дня
    Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Le Parisien: Гвардейцы почетного караула потеряли сознание рядом с Макроном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Елисейский дворец двое гвардейцев почетного караула потеряли сознание рядом с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    В среду во время визита президента Словакии Петера Пеллегрини в Париж двое гвардейцев почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание рядом с Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС со ссылкой на газету Le Parisien.

    Один из солдат пошатнулся, опустил саблю и упал в обморок. Президент Франции и еще несколько человек бросились к нему на помощь.

    Через несколько мгновений сознание потерял второй гвардеец. Сотрудники резиденции эвакуировали обоих военнослужащих, информация об их состоянии здоровья отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Франции Эммануэль Макрон получил в распоряжение тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Также президент Франции Эммануэль Макрон выступил с экстренным обращением к нации на фоне волны погромов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с супругой Брижит посетил концерт канадской певицы Селин Дион за несколько часов до начала масштабных беспорядков.

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    12 ноября 2026, 03:21 • Новости дня
    На арестованном в Индии танкере с россиянами запасов осталось на две недели

    На арестованном в Индии танкере Unity осталось запасов на две недели

    Tекст: Катерина Туманова

    Запасы продовольствия и питьевой воды на арестованном в Индии танкере Unity, где находятся девять моряков, рассчитаны ориентировочно на две недели.

    «Продолжаем находиться на борту и ждать прибытия сменного экипажа. Погода сейчас здесь хорошая, и очень надеемся, что новых циклонов до нашего отъезда не будет. Запасов продовольствия и питьевой воды на борту осталось ориентировочно еще на две недели», – заявил один из моряков ТАСС.

    По его словам, после завершения тендерных процедур и необходимых согласований на судно должен прибыть новый экипаж, чтобы заменить остающихся на борту. Однако конкретных сроков репатриации пока никто не называет.

    Танкер Unity с российским экипажем был арестован 11 мая. Сейчас он стоит на якоре недалеко от порта Парадип. Танкер следовал под флагом Камеруна и был арестован индийскими властями в рамках финансовых претензий к судовладельцу. Разбирательство по делу идет в Высоком суде в штате Одиша.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник один из членов экипажа арестованного Unity сообщил об отсутствии нового экипажа для смены последней группы моряков. В начале месяца вторую группу из семи моряков сняли с танкера для отправки на родину. Первая часть экипажа задержанного судна благополучно прибыла в Россию.

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    12 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    Депардье передумал обжаловать приговор по делу о домогательствах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французский актер Жерар Депардье принял решение отозвать апелляцию на судебный вердикт по обвинениям в сексуальных домогательствах на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни».

    Адвокаты артиста направили уведомление об отказе от апелляции, что приведет к вступлению в силу приговора первой инстанции, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Inter. Апелляционные слушания планировалось провести с 16 по 20 ноября.

    Ранее парижский суд приговорил Жерара Депардье к 18 месяцам лишения свободы условно за непристойное поведение в отношении 54-летней художницы-декоратора и 34-летней помощницы режиссера. Актера постановили занести в базу лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, и лишили права участвовать в выборах на два года.

    Суд обязал обвиняемого выплатить пострадавшим 1000 и 2000 евро в качестве компенсации, однако отклонил требования прокуратуры о взыскании 20 тыс. евро за моральный вред и о принудительном психологическом лечении. По словам одной из потерпевших, которые приводит агентство Mediapart, после инцидента актер отказался извиняться и накричал на нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре продюсер Арно Фрилле сообщил об отказе Жерара Депардье от переезда в Россию.

    В прошлом году парижский суд признал актера виновным по делу о домогательствах во время съемок картины.

    Жерар Депардье собирался обжаловать вынесенный приговор.

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    13 ноября 2026, 12:38 • Новости дня
    Во Франции арестовали особняк украинского бизнесмена Жеваго за 40 млн долларов

    В Париже арестовали особняк украинского бизнесмена Жеваго

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов арестован в Париже по запросу офиса генерального прокурора страны в рамках дела о растрате.

    В Париже по запросу украинских правоохранительных органов наложен арест на недвижимость бизнесмена Константина Жеваго, передает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

    Стоимость арестованного особняка оценивается в 40 млн долларов. Данная мера применена в рамках расследования уголовного дела о растрате 113 млн долларов банка «Финансы и кредит».

    По информации украинской прессы, в настоящее время Жеваго проживает во Франции, власти которой ранее отказались выдать его Киеву. На Украине против предпринимателя введены санкции и возбужден ряд уголовных дел, в частности о даче взяток судьям Верховного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для генерала СБУ Сергея Дуки.

    В прошлом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на квартиру и виллу украинского блогера Анатолия Шария.

    В мае суд арестовал недвижимость под Киевом по делу об отмывании средств с участием экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

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    13 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку

    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев после драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.

    Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.

    В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.

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    11 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Захарова обвинила власти Франции в дезинформации о «российской угрозе»

    Захарова: Власти Франции пугают граждан «угрозой РФ» из страха перед протестами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Франции запугивают население якобы существующей российской угрозой, но в действительности боятся внутренних протестов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «То есть ждали, как говорится, беды, как всегда, они с востока, пугали своих собственных людей тем, что вот-вот на них нападут, и при этом, конечно, ссылаются на Россию. А видите, откуда на самом деле они ждут нападения. Вот классическое вам развенчивание дезинформации. Вот она, классика, вот она, проза жизни», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

    Очередные беспорядки начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, к которым позже присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал причиной французских беспорядков провалы Макрона в миграционной и социальной политике.

    В воскресенье Мария Захарова заявила о предназначении тайного бункера президента Франции для защиты от собственного народа.

    В субботу французскому лидеру подготовили секретное убежище на случай захвата Елисейского дворца.

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    13 ноября 2026, 15:10 • Новости дня
    Стала известна возможная мера наказания бойца ММА Нурмагомедова за драку в ОАЭ

    Усману Нурмагомедову предрекли до года тюрьмы за драку в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец ММА Усман Нурмагомедов может получить до года тюремного заключения и штраф за участие в потасовке в отеле Абу-Даби.

    Согласно законодательству ОАЭ, публичные драки считаются уголовными преступлениями против общественного порядка. За травмы, которые не мешают повседневной деятельности более 20 дней, предусмотрено до года лишения свободы и штраф до 2,7 тыс. долларов, выяснило РИА «Новости».

    Более тяжкие травмы ведут к ужесточению наказания, а если нападение повлекло необратимую инвалидность, срок может достичь 10 лет. Групповой характер конфликта считается отягчающим обстоятельством.

    Накануне полиция Абу-Даби задержала восемь участников драки у входа в отель и двоих человек, снимавших инцидент на видео. В среду бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил о нападении на него и его знакомого со стороны Нурмагомедова и его друзей. Испанский боец Илия Топурия позже сообщил о задержании Нурмагомедова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Напомним, накануне Усмана Нурмагомедова задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств потасовки.

    В августе Нурмагомедов защитил пояс чемпиона Professional Fighters League в легком весе, нокаутировав американца Арчи Колгана.

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    Азия бросает вызов мировому хранилищу золота – Лондону

    Вслед за Гонконгом собственное хранилище золота открывает Сингапур, становясь его конкурентом. Однако на самом деле главным соперником является Банк Англии, который исторически хранит тысячи тонн чужого золота. Зачем страны вообще хранят свои золотые запасы в чужих странах, а не у себя на родине? Подробности

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

    • Чистка власти в США: кандидаты на вылет

      Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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