Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Колумбийские повстанцы применили украинскую тактику атак беспилотниками
Bloomberg: Картели в Колумбии переняли украинскую тактику атак беспилотниками
Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья столкнулся с масштабным использованием беспилотников повстанцами, которые переняли тактику управления дронами из украинского конфликта, сообщили СМИ.
Колумбийские вооруженные группировки совершили более 200 атак беспилотниками в этом году, перенимая методы ведения боевых действий с украинских полей сражений, пишет Bloomberg.
«Мы наблюдаем демократизацию военных знаний», – заявил бывший командующий вооруженными силами Колумбии Альберто Хосе Мехия.
Боевики используют дешевые коммерческие FPV-дроны со взрывчаткой для ударов по военным и полицейским базам, не подвергая опасности своих бойцов. Повстанческая группировка АНО нанимает в качестве инструкторов колумбийцев, получивших опыт управления беспилотниками в Европе.
Для защиты баз колумбийская полиция начала устанавливать системы подавления радиосигналов. В ответ картели стали использовать беспилотники с управлением по оптоволоконному кабелю, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье число пострадавших при атаке беспилотников на военную базу в колумбийском департаменте Боливар увеличилось до 35.
В субботу трое военнослужащих погибли в результате удара дронов со взрывчаткой по военной базе на юге Колумбии.
В прошлом месяце боевики из колумбийских преступных синдикатов присоединились к украинской армии для получения боевого опыта использования беспилотников.