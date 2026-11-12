Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
В Донецке остались без электричества более 50 тыс. абонентов
В трех районах Донецка произошло аварийное отключение 206 трансформаторных подстанций, без света остались свыше 50 тыс. абонентов, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По информации «Донецкэнерго» филиал АО «Юго-Западная ЭСК», частично в Ворошиловском, Калининском и Пролетарском районах произошло аварийное отключение 206 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 50 117 абонентов», – написал Кулемзин в своем канале в Max.
В настоящий момент ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Кировском районе Донецка после проведения аварийно-восстановительных работ к электричеству подключили 846 трансформаторных подстанций.
Мэр Алексей Кулемзин сообщил об отключении электроснабжения у свыше 123 тыс. абонентов в шести районах города.
Во вторник во всех районах Донецка произошло частичное отключение электричества у более 150 тыс. абонентов.