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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    7 комментариев
    9 октября 2026, 14:30 • Новости дня

    Устроивший массовое ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Скрывшийся после массового ДТП в Москве водитель сдался полиции

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой человек, спровоцировавший дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей в Москве и скрывшийся с места, явился в полицию и признал свою вину, сообщили в управлении МВД по городу.

    Инцидент произошел в четверг около 19.00 мск в проезде Невельского. Водитель автомобиля Toyota совершил столкновение с Citroen, после чего его машина опрокинулась, зацепив Mazda и несколько припаркованных транспортных средств, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    Виновник скрылся с места аварии. Полиция установила, что это 19-летний молодой человек. «Позже он прибыл в ОГИБДД, признал вину и пояснил, что сбежал, испугавшись последствий», – добавили в МВД.

    На опубликованном видео молодой человек пояснил, что взял автомобиль у друга для личных нужд и попал в аварию из-за небольшого опыта вождения.

    В отношении водителя составлены административные материалы за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.

    В четверг автомобиль Toyota повредил четыре машины на улице Крузенштерна в Москве, а водитель скрылся.

    В прошлом месяце в ДТП на Ленинградском проспекте увеличилось число пострадавших.

    В начале сентября блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

    6 октября 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области

    Путин принял участие в открытии московского кластера электробатарей

    Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московской области
    @ Росатом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин принял участие в открытии первого комплекса в кластере производства электрических батарей в Московской области.

    В мероприятии также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор Росатома Алексей Лихачев, сообщает РИА «Новости».

    «Сегодня предлагаю обсудить вопрос, который имеет большое значение для укрепления технологического суверенитета России, для становления отраслей современной экономики, для повышения качества жизни людей и для решения экологических задач», – сказал глава государства в ходе открытия.

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
    Результаты
    3 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В тот же день Сергей Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий.

    В конце прошлого месяца президент встретился с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

    Комментарии (13)
    6 октября 2026, 15:31 • Новости дня
    Собянин объявил о скором запуске гигафабрики аккумуляторов в Москве

    Собянин: Гигафабрику аккумуляторов в Москве могут запустить до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр столицы Сергей Собянин на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что первая гигафабрика по производству аккумуляторов построена за 14 месяцев и может начать работу до конца года.

    Запуск предприятия ожидается в ближайшие месяцы, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на площадке идет комплектование и наладка оборудования, передает ТАСС.

    «Мы за полгода после вашего поручения проработали все проектные решения, и за четырнадцать месяцев эта фабрика построена», – заявил Собянин.

    Глава города пояснил, что гигафабрика войдет в состав нового столичного кластера электробатарей, который станет крупнейшим в стране. Всего в кластере будут работать два таких предприятия.

    Производимые аккумуляторы предназначены для обеспечения энергией беспилотников, велосипедов, центров обработки данных и других приборов. Соответствующее поручение было дано ранее на совещании по беспилотным системам в Самаре.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
    Результаты
    3 комментария Ещё голосования

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин открыл комплекс производства электрических батарей в Московском регионе.

    Ранее мэр столицы сообщил о создании в городе 250 высокотехнологичных предприятий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал запуск производства электрических батарей.

    Комментарии (9)
    9 октября 2026, 12:14 • Видео
    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    8 октября 2026, 00:37 • Новости дня
    Церемонию прощания с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Прощание с Кашпировским решили провести на Троекуровском кладбище

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве на Троекуровском кладбище 8 октября состоится закрытая церемония прощания с психотерапевтом Анатолием Кашпировским.

    Церемония прощания с психотерапевтом пройдет в закрытом формате в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве, передает ТАСС. Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени.

    Родственница вдовы Кашпировского сообщила, что тело кремировать не будут. Место погребения семья решила сохранить в тайне.

    Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в больнице на 88-м году жизни. Продюсер Сергей Дворцов ранее сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца на фоне ряда заболеваний.

    Племянник Кашпировского назвал причиной смерти психотерапевта онкологию.

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    8 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Поклонники проводили Кашпировского в последний путь аплодисментами

    Психотерапевта Кашпировского проводили в последний путь аплодисментами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотни поклонников, друзья и коллеги проводили психотерапевта Анатолия Кашпировского в последний путь долгими аплодисментами на Троекуровском кладбище в Москве.

    Церемония прощания прошла в Большом зале Троекуровского кладбища и продлилась около часа. Сначала память покойного почтили члены семьи в закрытом формате, после чего в зал пустили всех желающих, передает РИА «Новости».

    После завершения церемонии родственники долгое время находились у гроба за закрытыми дверьми.

    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на SHOT, третья жена Кашпировского Гулизар Чалбашова разрыдалась. В траурном зале в это время включили песню, которую любил исполнять сам целитель – «Две звезды».

    Известно, что бизнес и жилье Кашпировского оформлены на Чалбашову, которая младше его на 33 года. Женщина работала его помощницей и получала все гонорары за сеансы психотерапевта. В 2014 году ради брака с Чалбашовой Кашпировский развелся с женой Ириной. В 2025 у пары родилась дочь. Кашпировский скончался в субботу на 88-м году жизни.

    После завершения церемонии прощания с психотерапевтом тело покойного вынесли под овации собравшихся поклонников.

    Будущий психотерапевт родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он окончил Винницкий медицинский институт и четверть века работал психиатром. Всесоюзную известность ему принес цикл телепрограмм «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», вышедший на экраны в 1989 году. По оценкам самого вещателя, выпуски посмотрели около 300 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, о закрытом формате траурного мероприятия директор психотерапевта заявил еще в понедельник.

    Ранее владельцем дома Кашпировского в США стал не приехавший на похороны сын. Он отказался посетить прощание с отцом в воскресенье.

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    7 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

    Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, который выбросил с 20-го этажа трех кошек, животные погибли, сообщило столичное управление Росгвардии.

    Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

    В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    6 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Власти Северной Осетии подписали договор о запуске транспортной карты «Тройка»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов сообщил о подписании соглашения с властями Северной Осетии и компанией «СберТройка» о запуске столичной билетной системы в регионе.

    Правительство Москвы, «СберТройка» и руководство Северной Осетии договорились о внедрении московской билетной системы на базе карты «Тройка» в республике, передает ТАСС.

    «Мы продолжаем делиться с регионами передовыми технологиями и расширять географию московской билетной системы. Уверен, что совместная работа сделает поездки по всей стране удобнее и доступнее», – сказал Ликсутов.

    Председатель транспортного комитета Северной Осетии Алан Закаев назвал соглашение важным шагом в развитии системы общественного транспорта региона. По его словам, республика начинает работу над единой системой транспортного обслуживания при поддержке главы субъекта.

    Подписание документа состоялось на форуме «Транспортная реформа», в котором приняли участие около 200 лидеров отрасли. Организатором мероприятия выступила «СберТройка» – совместная ИТ-компания Сбербанка, правительств Москвы и Подмосковья. Сейчас столичная билетная система работает в 34 регионах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Москве ввели скидку на поездки на речном электротранспорте. Ранее в столице запустили оплату метро виртуальной картой «Тройка».

    До этого на московских проездных билетах появились герои мультфильма «Шайбу! Шайбу!».

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    6 октября 2026, 17:04 • Новости дня
    Новый аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве, принадлежащего РЖД, не состоялся из-за отсутствия заявок.

    Об этом свидетельствуют материалы аукциона, с которыми ознакомилось РИА «Новости». Начальная цена на торгах, как и в предыдущие три раза, составляла 4 млрд рублей на повышение. Рассмотрение заявок состоялось во вторник.

    «К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась. Признать торговую процедуру… несостоявшейся», – говорится в документах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе РЖД в четвертый раз выставили на продажу Рижский вокзал. Ранее торги по продаже объекта за 4 млрд рублей отменили в третий раз.

    В июне повторные торги по продаже вокзала также не состоялись.

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    6 октября 2026, 17:08 • Новости дня
    Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве

    Роспотребнадзор: Ситуация с гриппом в Москве соответствует сезону

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу в Москве на неделе с 28 сентября по 4 октября соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

    В ведомстве рассказали, что заболеваемость гриппом среди населения снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемические пороги не превышены ни по совокупному населению, ни в отдельных возрастных группах.

    «Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, а также проведение прививочной кампании против гриппа находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по городу Москве», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в России замедлилось распространение ковида и гриппа.

    В понедельник директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов назвал ситуацию по заболеваемости стабильной.

    На прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

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    7 октября 2026, 19:59 • Новости дня
    Иностранный студент РУДН погиб при падении из окна общежития

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве выясняются обстоятельства гибели иностранного учащегося Российского университета дружбы народов (РУДН), который упал из окна здания общежития.

    Иностранный учащийся медицинского института Российского университета дружбы народов выпал из окна общежития и погиб, передает РИА «Новости». «Иностранный студент медицинского института выпал из окна общежития. РУДН выражает глубокие соболезнования родным и близким студента. Детали произошедшего выясняются», – сообщили в пресс-службе вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд вынес приговор участникам террористического сообщества за подготовку взрыва у здания РУДН.

    Весной прошлого года суд признал социально-опасным одного из учащихся этого вуза.

    В 2024 году в Москве задержали студента университета по подозрению в вербовке в террористическую организацию.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    6 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    Собянин сообщил о создании в Москве 250 высокотехнологичных предприятий

    Собянин: В рамках ОЭЗ в Москве создано 250 высокотехнологичных предприятий

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве в рамках особой экономической зоны (ОЭЗ) появилось 250 высокотехнологичных предприятий, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В Москве в рамках особой экономической зоны создано уже 250 высокотехнологичных предприятий», – сказал Собянин на церемонии открытия первого комплекса в кластере производства электрических батарей, передает РИА «Новости».

    Московский кластер электробатарей расположен на площади около 200 тыс. кв. м, в него входят два автоматизированных завода полного цикла: «Рэнера» и «Инэсис». Их суммарная мощность достигает 33 млн аккумуляторных ячеек в год, что позволит закрыть почти 70% потребности российского рынка в аккумуляторах для электротранспорта. На предприятиях создано более 2,1 тыс. рабочих мест.

    Завод «Рэнера», совместный проект правительства Москвы и Росатома, рассчитан на выпуск 18 млн ячеек в год, или 50 тыс. готовых батарей. «Инэсис» сможет производить около 15 млн компактных ячеек ежегодно. Продукция кластера предназначена для электротранспорта, спецтехники, речных судов и роботизированных комплексов, средств индивидуальной мобильности, а также для резервного питания промышленных объектов, дата-центров и больниц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал запуск Владимиром Путиным производства электрических батарей.

    В прошлом месяце президент России Владимир Путин оценил вклад Москвы в технологический суверенитет страны.

    Летом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании в особой экономической зоне «Технополис Москва» первого в мире космического мини-шаттла.

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    7 октября 2026, 20:37 • Новости дня
    Иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    СК: Двоих иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы задержали в Москве двоих иностранных граждан, которые поместили своего знакомого в багажник автомобиля и похитили его.

    В понедельник вечером на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы группа иностранных граждан против воли поместила своего знакомого в багажник автомобиля и скрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

    «Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

    В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. В СК добавили, что установлены еще трое соучастников преступления, которым заочно предъявлено обвинение. Они объявлены в розыск, следствие также намерено просить суд об их заочном аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня преступности среди мигрантов.

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    7 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина

    Более 3 тыс. активистов прошли по ВДНХ в честь дня рождения Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на территории ВДНХ прошел флешмоб ко дню рождения президента России Владимира Путина, в котором приняли участие более 3 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

    Участники шествия пронесли плакаты с цитатами президента и информацией о достижениях России за время его руководства. После этого они выстроились в слово «Поздравляем» и развернули масштабный российский флаг, сообщает РИА «Новости».

    «Мы гордимся нашей страной, ее развитием и сильным президентом, который последовательно отстаивает национальные интересы и будущее России», – заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

    Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающиеся заслуги российского лидера в управлении государством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет свой праздник в рабочей обстановке.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

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    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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