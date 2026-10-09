Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
Российский дрон уничтожил блиндаж ВСУ в Херсоне вместе с личным составом
Российский FPV-дрон уничтожил блиндаж ВСУ в Херсоне вместе с личным составом
Российский FPV-дрон залетел в замаскированный блиндаж Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне и уничтожил его вместе с личным составом.
Об этом рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Механик, передает РИА «Новости».
«Получив от разведчиков свежую ориентировку, другой российский оператор БПЛА оперативно поднял свой ударный FPV-дрон и направил его в место дислокации цели, где с помощью корректировки от разведывательного коптера быстро преодолел противодроновую защиту противника, залетел непосредственно в блиндаж ВСУ и полностью его уничтожил», – заявил военнослужащий.
Расчет войск беспилотных систем 18-й армии обнаружил украинский джип во время ночного разведывательного полета над Херсоном. За машиной установили слежку. Украинские военные, заподозрив наблюдение, бросили джип и скрылись в блиндаже.
Оператор разведывательного коптера уничтожил боевую машину и передал координаты укрытия оператору ударного дрона. После удара коптер зафиксировал детонацию боеприпасов в блиндаже.
В результате уничтожены трое украинских военных, склад с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также одна бронированная машина. Мирные жители не пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы дронов группировки «Юг» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. Российские военные уничтожили грузовик с боеприпасами и дронами в ДНР. Российские бойцы начали уничтожать позиции противника за пять минут.