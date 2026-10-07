Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.2 комментария
Киргизия ликвидировала обеспеченную золотом государственную криптовалюту
Киргизия ликвидировала обеспеченный золотом государственный стейблкоин USDKG
Власти Киргизии приняли решение о ликвидации первого в мире обеспеченного реальным золотом государственного стейблкоина USDKG.
Деятельность проекта USDKG прекращается, в том числе в блокчейн-сетях, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованное распоряжение кабинета министров республики.
В целях оптимизации участия государства в хозяйственных обществах правительство также распорядилось ликвидировать открытые акционерные общества «ЭВА» и «Коин Номад Эксчейндж».
Выпуск стейблкоина на 50 млн долларов состоялся в ноябре прошлого года. Криптовалюта была приравнена к доллару США в соотношении один к одному и обеспечена физическим золотом для укрепления позиций страны в глобальной финансовой системе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками. В прошлом году США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс.
В 2024 году глава Binance предсказал золотой век криптовалют.