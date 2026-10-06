Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».12 комментариев
Версальский дворец закрылся из-за масштабного отключения света
Версальский дворец закрыли для посетителей из-за отключения электроэнергии
Версальский дворец во Франции временно закрылся для посетителей из-за масштабного отключения электричества в департаменте Ивелин.
Об этом сообщается в заявлении на сайте дворца. При этом сады, расположенные на территории архитектурного комплекса, остаются открытыми для посещения, передает РИА «Новости».
По данным префектуры департамента, более 30 тыс. человек остались без света из-за перебоя с электроснабжением, затронувшего коммуну Версаль и ее окрестности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом американский рэпер Канье Уэст потратил 400 тыс. долларов на маскарад во Франции.
Ранее Эммануэль Макрон готовил Дональду Трампу ужин на двоих в Версале.