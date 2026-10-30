Теннисист Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Теннисист Медведев прошел на Итоговый турнир ATP после выхода в полуфинал в Вене

Tекст: Денис Тельманов

В пятницу россиянин обыграл француза Адриана Маннарино и вышел в полуфинал соревнований категории ATP 500 в Вене, передает РИА «Новости».

Медведев сыграет в Итоговом турнире ATP в седьмой раз за карьеру. Соревнования пройдут с 15 по 22 ноября в Турине.

Ранее участниками Итогового турнира стали немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и американец Бен Шелтон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский теннисист Даниил Медведев обыграл британца Кэмерона Норри в матче второго круга турнира в Вене.

В начале месяца Медведев одержал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом во втором круге турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае.

Медведев вручил ракетку с личными извинениями зрителю после случайного попадания мячом во время полуфинального матча в Пекине.