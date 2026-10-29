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Клуб НБА «Бруклин» продлил контракт с российским баскетболистом Деминым
«Бруклин Нетс» продлил контракт с россиянином Деминым до конца сезона-2027/28
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» подписал новое соглашение с российским защитником Егором Деминым.
Договор с баскетболистом рассчитан до конца сезона-2027/28, передает РИА «Новости». Егору Демину 20 лет, он был задрафтован «Бруклином» в 2025 году под восьмым номером.
В текущем сезоне игрок набирает в среднем 7,8 очка, 2,3 подбора и 2,8 передачи за игру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский защитник «Бруклина» Егор Демин получил ушиб ноги в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостоном».
В феврале команда Винса Картера, за которую выступал Демин, стала победителем Матча восходящих звезд НБА.
В январе баскетболист стал автором рекорда НБА по серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков.