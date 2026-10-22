Путин получил почетный знак Российского театрального общества под номером один

Tекст: Тимур Шайдуллин

По словам Машкова, почетный знак был воссоздан по образцу исторического жетона XIX века, передает РИА «Новости». «Сегодня я хотел бы вручить вам знак Российского театрального общества под номером один. Он был восстановлен по образцу исторического жетона Общества взаимного вспоможения русских артистов 1876 года. Этот знак, Владимир Владимирович, как выражение нашей искренней признательности, уважения и благодарности от всего Российского театрального общества», – заявил он.

После этого артист передал исторический почетный знак президенту России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости системной поддержки бизнес-инициатив в театральных проектах.

Также Путин назвал неверной ленинскую формулу о важнейшем из искусств из-за невозможности заменить театр. В этот же день президент вручил Российскому театральному обществу орден «За заслуги в культуре и искусстве».